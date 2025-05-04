'Это исторический момент': Буданов раскрыл новые детали уничтожения российских Су-30

Главное управление разведки Минобороны Украины (ГУР) сбило два истребителя Су-30 Flanker с помощью ракет класса "воздух-воздух" с инфракрасным наведением AIM-9 Sidewinder, выпущенных с беспилотных катеров Magura-7. Экипаж первого самолета выжил и был подобран в Черном море гражданским судном, экипаж второго, по предварительным данным, погиб.

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Об этом сообщил руководитель ГУР генерал-лейтенант Кирилл Буданов изданию The War Zone. По его словам, это первый случай, когда истребители были сбиты морскими дронами, и первое применение AIM-9 с беспилотного катера для уничтожения противника.

"Это исторический момент", – сказал Буданов.

Глава ГУР рассказал, что операция была проведена в Черном море в пятницу, 2 мая.

По словам Буданова, ГУР использовал три беспилотных катера Magura-7 в атаке, два из которых стреляли по самолетам.

"Magura-7 – это вариант Magura-5 для ПВО", – сказал Буданов, отказавшись подробнее рассказать о разнице между ними.

Буданов сообщил, что экипаж первого Су-30 выжил и был подобран в Черном море гражданским судном.

По предварительным данным, экипаж второго самолета погиб.

Ранее в ГУР сообщали, что один из российских Су-30 был сбит адаптированной ракетой класса "воздух-воздух" малой дальности с инфракрасным наведением Р-73 (AA-11 Archer).

В соцсетях появилось видео, на котором запечатлено сбитие первого Flanker. Буданов сказал, что кадров поражения второго самолета нет.