Появилось первое фото беспилотника Magura V7, сбившего два российских Су-30СМ в Черном море

На днях украинские воины впервые в мире сбили сразу два вражеских военных самолета Су-30СМ в Черном море с использованием морских дронов. Это удалось сделать с помощью беспилотника Magura V7 Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

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Этот беспилотный комплекс оснащен ракетами класса "воздух–воздух" AIM-9 Sidewinders. Первое фото Magura V7 опубликовал портал Naval News.

"Украина успешно сбила два российских истребителя, отправленных для перехвата их надводных беспилотников в Черном море. Мы можем раскрыть ранее неизвестный надводный беспилотник (БПЛА), совершивший уничтожение с помощью американских ракет Sidewinder", – говорится в материале.

Портал напоминает, что накануне, 3 мая, стало известно, что в течение суток 2 мая украинские воины сбили сразу два российских истребителя Су-30. Украина сделала это первой в мире, однако, считают авторы материала, вряд ли это были последние потери российской авиации в поединке с украинскими морскими дронами.

"Некоторые заявления указывали на использование беспилотника Magura V5, но Naval News может подтвердить, что на самом деле это был больший Magura V7. Это первый случай, когда вариант V7 был представлен публике", – отметил автор публикации.

По данным портала, Magura V7 является "увеличенным" вариантом базовой модели Magura V5, которая использовалась для ударов по вражеским кораблям. Этот безэкипажный катер имеет около 8 м в длину (длина Magura V5 составляет 5,5 м).

В Naval News также отметили, что пока не могут дать ответ на вопрос, вооружен ли этот морской дрон исключительно ракетами Sidewinder, или может нести и другое оружие.

"Magura V7 имеет схожие линии с версией V5, но имеет измененную форму носа. Эта особенность свидетельствует об улучшенной мореходности, что полезно для операций зимой. На ней видно несколько антенн и датчиков связи. Кажется, что в носовой части нет взрывного заряда из-за отсутствия ударных детонаторов, но это можно настроить", – пишет издание.

В Naval News добавили, что ракеты Sidewinder, использовавшиеся для поражения российских истребителей, в теории могут поражать цели на расстоянии около 10 км. Впрочем, предполагает издание, на практике дальность поражения может быть "намного меньше чем в теории".

"Успех украинских беспилотных надводных дронов (БПЛА) нельзя недооценивать. Они переписывают правила морской войны", – резюмирует издание.

Напомним, накануне стало известно, что 2 мая в Черном море Украина первой в мире сбила с морского дрона Magura вражеский Су-30. В доказательство этого в ГУР показали видео поражения. Вражеский экипаж катапультировался и упал в воду, оккупантов вытащили на борт гражданского грузового судна.

А уже вечером президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в те же сутки Силы обороны уничтожили еще один российский самолет в Крыму.

Оба уничтоженных истребителя попали в сводку Генштаба по потерям врага за 3 мая.

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