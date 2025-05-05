В российском Саратове украинское партизанское движение "Атеш" провело операцию по выведению из строя трансформаторной подстанции. Диверсия серьезно ударила по критически важной инфраструктуре оккупантов.

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Об этом сообщили в Telegram-канале военного движения украинцев и крымских татар.

Нарушение электроснабжения повлияло на работу двух базовых станций мобильной связи, обслуживавших стратегически важные промышленные объекты. Среди них – нефтеперерабатывающий завод "ГазПромМаш", завод "Пирогрупп" и мобилизационный центр, используемый для координации российских военных действий.

"Прекращение работы этих станций связи серьезно усложнит координацию действий противника, усложнит логистику и создаст дополнительные проблемы для оккупантов организации обороны", – говорится в сообщении.

Партизаны отмечают, что каждая диверсия — это шаг к ослаблению оккупантов и освобождению украинских территорий. Они пообещали продолжать подобные атаки на критическую инфраструктуру врага до полного освобождения украинской земли.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее на территории оккупированной части Луганской области украинские партизаны по движению "Атеш" устроили диверсию на железнодорожной ветке, которую использовали российские войска для транспортировки ресурсов, техники и личного состава. У Станицы Луганской они уничтожили трансформаторный шкаф.

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