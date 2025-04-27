Украинские партизаны устроили диверсию на железной дороге в Луганской области. Фото

На территории оккупированной части Луганской области украинские партизаны по движению "Атеш" устроили диверсию на железнодорожной ветке, которую использовали российские войска для транспортировки ресурсов, техники и личного состава. У Станицы Луганской они уничтожили трансформаторный шкаф.

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Благодаря этому была нарушена логистика врага в поставке техники, запчастей. Об этом сообщили в Telegram-канале военного движения украинцев и крымских татар "Атеш".

"Агенты нашего движения уничтожили трансформаторный шкаф на железной дороге возле Станицы Луганска в Луганской области. Этой дорогой оккупанты перевозили ресурсы для поставок войск, а также непосредственно военную технику и личный состав", – подчеркнули партизаны.

По данным движения, эта акция привела к серьезным перебоям в поставке техники и запчастей для оккупационных войск.

Партизаны подчеркнули, что и дальше будут системно бить по транспортной инфраструктуре противника, которую оккупанты используют в своих целях. Они пообещали увеличение количества таких диверсий в ближайшее время.

В "Атеш" также призвали жителей временно оккупированных территорий присоединяться к сопротивлению, чтобы приблизить освобождение Украины и отомстить России за страдания, которые она принесла в каждый дом.

Как сообщал OBOZ.UA, агенты движения сопротивления "Атеш" совершили успешную диверсию в Республике Дагестан (РФ). В результате операции был уничтожен телекоммуникационный модуль. Это оборудование обеспечивало мобильной связью и Интернетом важные военные и военно-промышленные объекты.

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