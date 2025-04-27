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Украинские партизаны устроили диверсию на железной дороге в Луганской области. Фото

Екатерина Дутик
War
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Украинские партизаны АТЕШ устроили диверсию на железной дороге в Луганской области

На территории оккупированной части Луганской области украинские партизаны по движению "Атеш" устроили диверсию на железнодорожной ветке, которую использовали российские войска для транспортировки ресурсов, техники и личного состава. У Станицы Луганской они уничтожили трансформаторный шкаф.

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Благодаря этому была нарушена логистика врага в поставке техники, запчастей. Об этом сообщили в Telegram-канале военного движения украинцев и крымских татар "Атеш".

"Агенты нашего движения уничтожили трансформаторный шкаф на железной дороге возле Станицы Луганска в Луганской области. Этой дорогой оккупанты перевозили ресурсы для поставок войск, а также непосредственно военную технику и личный состав", – подчеркнули партизаны.

Диверсия в Луганской области, организованная движением "АТЭШ"
Партизаны АТЕШ уничтожили трансформаторный шкаф на железной дороге возле Станицы Луганска.

По данным движения, эта акция привела к серьезным перебоям в поставке техники и запчастей для оккупационных войск.

Партизаны подчеркнули, что и дальше будут системно бить по транспортной инфраструктуре противника, которую оккупанты используют в своих целях. Они пообещали увеличение количества таких диверсий в ближайшее время.

Партизаны АТЕШ уничтожили трансформаторный шкаф на железной дороге возле Станицы Луганска.
Партизаны АТЕШ уничтожили трансформаторный шкаф на железной дороге возле Станицы Луганска.
Партизаны АТЕШ уничтожили трансформаторный шкаф на железной дороге возле Станицы Луганска.

В "Атеш" также призвали жителей временно оккупированных территорий присоединяться к сопротивлению, чтобы приблизить освобождение Украины и отомстить России за страдания, которые она принесла в каждый дом.

Станица Луганская на карте DeepState.

Как сообщал OBOZ.UA, агенты движения сопротивления "Атеш" совершили успешную диверсию в Республике Дагестан (РФ). В результате операции был уничтожен телекоммуникационный модуль. Это оборудование обеспечивало мобильной связью и Интернетом важные военные и военно-промышленные объекты.

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