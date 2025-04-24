Агенты 'Атеш' провели успешную диверсию в Дагестане: без связи остались российский батальон и завод. Видео

Агенты движения сопротивления "Атеш" осуществили успешную диверсию в Республике Дагестан (РФ). В результате операции был уничтожен телекоммуникационный модуль.

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Это оборудование обеспечивало мобильной связью и интернетом важные военные и военно-промышленные объекты. Об этом в Telegram сообщает военное движение украинцев и крымских татар "Атеш".

По информации партизан, диверсия произошла в Кизлярском районе Дагестана. В результате проведенной операции на пару дней без связи и возможности нормально функционировать остались отдельный батальон оперативного назначения. Кроме того, была нарушена связь Кизлярского электромеханического завода, который занимается производством авиационного оборудования для корпораций МиГ и "Сухой".

"Сопротивление в Дагестане набирает обороты и все больше местных жителей присоединяются к нашему движению. Вместе мы сможем эффективно бороться против путинского режима и за свободу", – заявили агенты движения.

Напомним, в течение дня 23 апреля группа дронов-камикадзе атаковали город Елабуга, расположенный в особой экономической зоне "Алабуга" в Татарстане. Целью ударных БПЛА стало предприятие, где россияне производят аналоги иранских дронов-камикадзе Shahed под названием "Герань".

Ранее сообщалось, что 22 апреля на складе боеприпасов во Владимирской области (РФ) вспыхнул пожар. На следующий день в сети показали последствия.

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