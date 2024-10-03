Почти сутки бродил по лесам: украинец пытался попасть в Польшу, а оказался на границе с Беларусью. Видео

Украинец пытался попасть в Польшу, но заблудился и оказался на границе с Беларусью. Он почти сутки без еды и воды бродил по лесам, пока не наткнулся на украинских пограничников.

Видео дня

Об этом сообщила Госпогранслужба Украины в своем официальном Telegram-канале. Как отмечается, житель Кировоградщины отправился в путешествие, следуя советам незнакомца в мессенджере, но заблудился.

Мужчина почти сутки бродил по лесам и болотам на Ровенщине, где его единственным источником воды была роса из растений. Пытавшись добраться до Польши, он ошибочно оказался на границе с Беларусью.

Впоследствии мужчина встретил украинских пограничников и обратился к ним на иностранном языке, считая их польскими. Его задержали и привлекли к административной ответственности.

Ранее сообщалось, что в Одесской области пограничники ликвидировали еще один канал незаконной переправки мужчин призывного возраста за границу. Схему для уклонистов выстроил бывший руководитель логистической компании, он в своем "бизнесе" использовал систему "Путь".

Напомним, что украинские пограничники задержали в Закарпатье группу мужчин, которые пытались попасть в Венгрию, ночью переплыв Тису на резиновой лодке. Они заплатили переправщикам более 10 тыс. долларов.