В Украине показали фантастическое сбивание 'Шахедов' с 'Як-52' в небе над Одесской областью

Появились кадры, на которых легкомоторный самолет Як-52 перехватывает и уничтожает российские дроны-камикадзе над Одесской областью. В сети подчеркивают как эффективность таких перехватов, так и высокие риски для экипажей.

Видео опубликовала пресс-служба 11-й отдельной бригады армейской авиации "Херсон". Также свой комментарий обнародовал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

На кадрах украинские пилоты на Як-52 осуществляют боевые вылеты для уничтожения российских ударных и разведывательных беспилотников в небе над Одесской областью, в том числе и над акваторией Черного моря. В видео зафиксированы моменты воздушных перехватов.

Отмечается, что легкомоторная авиация продолжает выполнять задачи по противодействию воздушным угрозам, в частности в условиях, когда враг активно применяет дроны-камикадзе. При этом подчеркивается, что такие перехваты являются вынужденным решением и дополняют другие средства противовоздушной обороны.

Отдельно Коваленко отметил высокую опасность подобных операций. По его оценкам, сближение с вражескими дронами происходит на критически малой дистанции, что создает значительный риск для пилотов и стрелков. В таких условиях каждая миссия фактически является высокорисковой операцией с минимальным запасом безопасности.

"Мастерство пилота, мастерство стрелка являются неоспоримыми, в ситуациях, когда взрыв вражеского дрона это дистанция 50-100 метров. Опыт и риск. Это рулетка, где барабан заполнен не на 1 ячейку, а на 5 из 6", – указывает эксперт.

