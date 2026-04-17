Половина воздушных целей врага нейтрализуется средствами РЭБ: в ВСУ рассказали, как это работает

Украинские военные сообщают о высокой эффективности средств радиоэлектронной борьбы в противодействии воздушным атакам РФ. По их данным, более половины вражеских целей удается нейтрализовать еще до поражения объектов.

Видео дня

Речь идет как о беспилотниках, так и о крылатых ракетах. Об этом в интервью "Оборонке" сообщил начальник управления РЭБ Сухопутных войск Максим Скорецкий.

По его словам, украинские средства радиоэлектронной борьбы играют ключевую роль в системе противовоздушной обороны. Сейчас более 50% воздушных целей противника нейтрализуются именно благодаря их применению.

Он пояснил, что РЭБ позволяет влиять на вражеские средства еще на подходе к цели.

"РЭБ может нейтрализовать воздушную угрозу еще до ее захода на цель. Он давит каналы управления, глушит навигацию, передачу видео. Из-за этого вражеский дрон теряет управление, не долетев до желаемого объекта, или промахивается на ощутимое расстояние", – отметил он.

По его словам, противовоздушная оборона является комплексной системой, в которой различные элементы дополняют друг друга, а средства РЭБ существенно снижают эффективность атак еще до момента поражения.

Отдельно он подчеркнул, что успешная работа украинских военных заставляет противника адаптироваться и совершенствовать свои технологии.

"Я бы сказал, что логика обратная. Именно из-за нашей успешной работы россияне вынуждены развивать свои аппараты. Сначала мы разрабатываем новое решение, их удары становятся неэффективными, а потом они начинают эволюционировать и улучшать свои дроны", – добавил Скорецкий.

По словам военного, украинские специалисты в некоторых направлениях даже опережают российскую сторону, в частности благодаря способности прогнозировать дальнейшие шаги противника. Также средства радиоэлектронной борьбы влияют на точность ракетных ударов.

"То есть мы создаем условия, при которых объект может быть поврежден, но не выведен из строя", – сказал он.

Скорецкий пояснил, что после вмешательства РЭБ ракеты теряют доступ к GPS-навигации и вынуждены переходить на альтернативные системы наведения – оптические, радиолокационные или инерциальные. Однако из-за высокой скорости они не успевают точно скорректировать курс, что приводит к отклонению от цели.

"Фактически мы глушим главную систему наведения и заставляем вражескую ракету переключиться на менее эффективный способ увидеть цель и промахнуться", – объяснил он.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!