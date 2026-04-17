Россия готовится увеличить количество массированных ударов по Украине: Сибига указал на угрозу

Илья Рябинин
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига сообщил, что Россия в ближайшее время перейдет снова к массированным комибнованым атакам по Украине с частотой семь раз в месяц. Такие данные, по его словам, приводит украинская разведка.

Об этом он сообщил на полях публичной дискуссии ADF-Talks на 5-м Анталийском дипломатическом форуме в пятницу, 17 апреля. Его слова приводит "Интерфакс-Украина".

"По данным нашей разведки, они (россияне – Ред.) готовятся к таким массированным атакам в ближайшее время. В нашей реальности массированная атака означает не менее 400 беспилотников в сочетании с не менее 20 ракетами. И они готовятся атаковать нас, согласно данным разведки, семь раз в месяц", – сказал он.

Дополнительно чиновник отметил, что сейчас украинская противовоздушная оборона способна перехватывать до 90% вражеских воздушных целей на момент проведения атак.

Военные маневры России в Украине

По данным американского Института изучения войны, российское военное командование, вероятно, привлекает силы из собственных стратегических резервов для того, чтобы смягчить постоянную неспособность оккупационных сил достичь нереалистичных оперативных целей и сроков. Из резервов планируется добавить 20 000 военнослужащих к своей группировке войск на юго-востоке Украины.

Кроме действий на востоке, ВС РФ усиливают удары баллистическими ракетами по украинским городам.

Заместитель начальника ГУР Вадим Скибицкий сообщил, что Россия производит около 60 ракет "Искандер" ежемесячно и наращивает количество пусковых установок, тогда как Украина не имеет достаточного количества современных систем ПВО, в частности американских Patriot, для полного покрытия территории.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский в интервью газете The Guardian заявил, что РФ не остановится в случае захвата Донецкой области и будет продолжать оккупацию территорий. Под угрозой могут оказаться Днепр и Харьков, которые Кремль выберет своей дальнейшей целью.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в ISW констатировали, что в войне Украины с Россией наметился "перелом". За последние полгода темпы продвижения оккупационной армии на поле боя существенно сократились. Особенно мизерные "достижения" армия РФ демонстрирует с января этого года.

