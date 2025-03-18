Почти в каждом обмене военнопленными есть такие, которые имеют статус пропавших без вести, – Лубинец

Во вторник, 18 марта, под председательством Представителя по правам человека в системе органов сектора безопасности и обороны Юрия Ковбасы прошла встреча с семьями пленных и пропавших без вести военных из состава 72-й отдельной механизированной бригады. В ходе разговора присутствующих было проинформировано о регулярных письмах, которые подаются в уполномоченный по правам человека РФ в отношении военнопленных, состояние здоровья которых не позволяет долго находиться в плену, с целью внесения их в списки для возвращения.

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Об этом сообщил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец. Он отметил, что продолжен процесс обмена посылками и письмами родственников.

"Родным пропавших без вести и пленных предоставили информацию о верификации находящихся в плену украинских военных, а также о процессе их возвращения и формирования списков, включая пропавших без вести. Присутствующим отметили, что почти в каждом обмене военнопленными есть лица, имеющие статус пропавших без вести при особых обстоятельствах", – подчеркнул Лубинец.

На вопросы присутствующих граждан отвечали представители разных государственных ведомств. Омбудсмен в очередной раз напомнил, что государство продолжает прилагать все усилия, чтобы вернуть домой своих граждан из российского плена и привлекает все доступные дипломатические и международные механизмы.

Напомним, Лубинец направил письма в Организацию Объединенных Наций (ООН) и Международный комитет Красного креста (МККК) по военному преступлению, которое россияне совершили на территории Курской области.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее омбудсман Дмитрий Лубинец указал на сознательную политику России казнить украинских военнопленных. Он призвал давить на страну-агрессора для прекращения подобных военных преступлений.

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