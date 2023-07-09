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Под Бахмутом, Авдеевкой и Марьинкой идут тяжелые бои, авиация ВСУ нанесла семь ударов по районам сосредоточения оккупантов – Генштаб

Марина Лисничук
War
4 минуты
12,5 т.
Под Бахмутом, Авдеевкой и Марьинкой идут тяжелые бои, авиация ВСУ нанесла семь ударов по районам сосредоточения оккупантов – Генштаб

За прошедшие сутки на фронте Силы обороны Украины сошлись в более чем 30 боевых столкновениях с вражескими войсками РФ на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Именно там оккупанты сейчас сосредотачивают основные усилия.

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Тяжелые бои в первую очередь идут под Бахмутом, Авдеевкой и Марьинкой Донецкой области. О ситуации на передовой и не только рассказал Генеральный штаб ВСУ в утренней сводке на 9 июля – 501-е сутки полномасштабной войны.

Накануне российские оккупанты совершили очередную атаку по территории Украины, применив зенитные управляемые ракеты с ЗРК С-300 и иранские БПЛА типа Shahed. В результате боевой работы ПВО Сил обороны Украины уничтожено пять дронов. В то же время, часть из них попала в объекты промышленности и инфраструктуры на Днепропетровщине и Кировоградщине.

Также враг нанес 52 авиаудара, совершил около 60 обстрелов из реактивных систем залпового огня. В частности, в результате вражеского обстрела Лимана погибли восемь гражданских, еще 13 ранены.

Под Бахмутом, Авдеевкой и Марьинкой идут тяжелые бои, авиация ВСУ нанесла семь ударов по районам сосредоточения оккупантов – Генштаб

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. На Северском и Слобожанском враг нанес авиаудары в районах Волковки на Сумщине, Милово и Ветеринарного на Харьковщине. Также произвел минометные и артиллерийские обстрелы более 30 населенных пунктов, в частности Карповичи, Гремяч Черниговской области; Мирополье, Зноб-Новгородское, Белополье – Сумской; Гранов, Гатище, Волчанск, Варваровка, Кирпичное – Харьковской.

На Купянском направлении оккупанты ударили из авиации по районам Кисловки на Харьковщине и Новоегоровки на Луганщине. Они пробовали наступать в районах Берестового, Новоселовского и Стельмаховки в Луганской области. Наши воины стойко держат оборону, отбили все атаки захватчиков. В то же время те из артиллерии и минометов обстреляли Фиголовку, Двуречную, Купянск, Кисловку, Каменку Харьковской области.

На Лиманском направлении в течение суток ВС РФ вели штурмовые действия и пытались вытеснить наши войска с занимаемых позиций в районе Веселого Донецкой области, успеха не имели. Нанесли авиаудары в районах Новолюбовки, Невского, Белогоровки на Луганщине и Дибровы, Спорного, Ивановки на Донетчине. Артиллерийским российским обстрелам подверглись более 15 населенных пунктов, в том числе Невское, Белогоровка, Верхнекаменскоеое, Раздолевка, Веселое.

Под Бахмутом, Авдеевкой и Марьинкой идут тяжелые бои, авиация ВСУ нанесла семь ударов по районам сосредоточения оккупантов – Генштаб

На Бахмутском направлении враг нанес авиаудары в районах н. п. Ивановское, Дружковка, Белая Гора, Дружба. От его артобстрелов пострадали более 15 населенных пунктов, в частности Марково, Богдановка, Хромово, Часов Яр, Ивановское Донецкой области.

На Авдеевском направлении захватчики совершили безуспешные наступательные действия в районах Новокалинового, Степного, Первомайского и Невельского на Донетчине. Нанесли авиаудары возле Авдеевки и Северного. Из артиллерии ударили по более чем 15 населенным пунктам, в частности Керамику, Бердичах, Авдеевке, Первомайском и Семеновке Донецкой области.

На Марьинском направлении под вражеским огнем артиллерии наши защитники отбили все атаки оккупантов в районе Марьинки. Армия РФ нанесла авиаудары в районах Красногоровки и Новомихайловки, совершила обстрелы н. п. Невельское, Георгиевка, Елизаветовка, Красногоровка, Александрополь, Марьинка, Победа и Екатериновка Донецкой области.

Под Бахмутом, Авдеевкой и Марьинкой идут тяжелые бои, авиация ВСУ нанесла семь ударов по районам сосредоточения оккупантов – Генштаб

На Шахтерском направлении захватчики вели безуспешные наступательные действия в районе Благодатного Донецкой области. Они ударили из авиации возле Благодатного и Ривнополя, осуществили обстрелы более 15 населенных пунктов, среди которых Новомихайловка, Угледар, Пречистовка, Золотая Нива и Шахтерское на Донетчине.

На Запорожском и Херсонском направлениях враг сосредотачивает основные усилия на недопущении дальнейшего продвижения наших войск. Он нанес авиаудары в районах Казацкого на Херсонщине и Орехово на Запорожье. Совершил артобстрелы более 20 населенных пунктов, среди которых Новодаровка, Левадное, Малиновка, Гуляйполе Запорожской области; Херсон, Гавриловка, Антоновка, Золотая Балка – Херсонской; Ивановка, Очаков – Николаевской. В то же время ВСУ продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют меры контрбатарейной борьбы.

Под Бахмутом, Авдеевкой и Марьинкой идут тяжелые бои, авиация ВСУ нанесла семь ударов по районам сосредоточения оккупантов – Генштаб

Авиация Сил обороны за минувшие сутки нанесла семь ударов по районам сосредоточения личного состава ВС РФ. Также наши защитники уничтожили 10 разведывательных БПЛА оперативно-тактического уровня.

Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 11 артиллерийских средств на огневых позициях, состав боеприпасов, три средства противовоздушной обороны и две радиоэлектронной станции борьбы вражеского войска.

Как сообщал OBOZREVATEL, в течение 8 июля Силы обороны Украины провели контрнаступательные операции по меньшей мере на трех участках фронта. Они продвинулись на южном фланге Бахмута, продолжили наносить удары по районам сосредоточения оккупантов в глубине тыла Луганщины и уничтожают склады российской техники, оружия и боеприпасов на юге.

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