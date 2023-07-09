Под Бахмутом, Авдеевкой и Марьинкой идут тяжелые бои, авиация ВСУ нанесла семь ударов по районам сосредоточения оккупантов – Генштаб

За прошедшие сутки на фронте Силы обороны Украины сошлись в более чем 30 боевых столкновениях с вражескими войсками РФ на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Именно там оккупанты сейчас сосредотачивают основные усилия.

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Тяжелые бои в первую очередь идут под Бахмутом, Авдеевкой и Марьинкой Донецкой области. О ситуации на передовой и не только рассказал Генеральный штаб ВСУ в утренней сводке на 9 июля – 501-е сутки полномасштабной войны.

Накануне российские оккупанты совершили очередную атаку по территории Украины, применив зенитные управляемые ракеты с ЗРК С-300 и иранские БПЛА типа Shahed. В результате боевой работы ПВО Сил обороны Украины уничтожено пять дронов. В то же время, часть из них попала в объекты промышленности и инфраструктуры на Днепропетровщине и Кировоградщине.

Также враг нанес 52 авиаудара, совершил около 60 обстрелов из реактивных систем залпового огня. В частности, в результате вражеского обстрела Лимана погибли восемь гражданских, еще 13 ранены.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. На Северском и Слобожанском враг нанес авиаудары в районах Волковки на Сумщине, Милово и Ветеринарного на Харьковщине. Также произвел минометные и артиллерийские обстрелы более 30 населенных пунктов, в частности Карповичи, Гремяч Черниговской области; Мирополье, Зноб-Новгородское, Белополье – Сумской; Гранов, Гатище, Волчанск, Варваровка, Кирпичное – Харьковской.

На Купянском направлении оккупанты ударили из авиации по районам Кисловки на Харьковщине и Новоегоровки на Луганщине. Они пробовали наступать в районах Берестового, Новоселовского и Стельмаховки в Луганской области. Наши воины стойко держат оборону, отбили все атаки захватчиков. В то же время те из артиллерии и минометов обстреляли Фиголовку, Двуречную, Купянск, Кисловку, Каменку Харьковской области.

На Лиманском направлении в течение суток ВС РФ вели штурмовые действия и пытались вытеснить наши войска с занимаемых позиций в районе Веселого Донецкой области, успеха не имели. Нанесли авиаудары в районах Новолюбовки, Невского, Белогоровки на Луганщине и Дибровы, Спорного, Ивановки на Донетчине. Артиллерийским российским обстрелам подверглись более 15 населенных пунктов, в том числе Невское, Белогоровка, Верхнекаменскоеое, Раздолевка, Веселое.

На Бахмутском направлении враг нанес авиаудары в районах н. п. Ивановское, Дружковка, Белая Гора, Дружба. От его артобстрелов пострадали более 15 населенных пунктов, в частности Марково, Богдановка, Хромово, Часов Яр, Ивановское Донецкой области.

На Авдеевском направлении захватчики совершили безуспешные наступательные действия в районах Новокалинового, Степного, Первомайского и Невельского на Донетчине. Нанесли авиаудары возле Авдеевки и Северного. Из артиллерии ударили по более чем 15 населенным пунктам, в частности Керамику, Бердичах, Авдеевке, Первомайском и Семеновке Донецкой области.

На Марьинском направлении под вражеским огнем артиллерии наши защитники отбили все атаки оккупантов в районе Марьинки. Армия РФ нанесла авиаудары в районах Красногоровки и Новомихайловки, совершила обстрелы н. п. Невельское, Георгиевка, Елизаветовка, Красногоровка, Александрополь, Марьинка, Победа и Екатериновка Донецкой области.

На Шахтерском направлении захватчики вели безуспешные наступательные действия в районе Благодатного Донецкой области. Они ударили из авиации возле Благодатного и Ривнополя, осуществили обстрелы более 15 населенных пунктов, среди которых Новомихайловка, Угледар, Пречистовка, Золотая Нива и Шахтерское на Донетчине.

На Запорожском и Херсонском направлениях враг сосредотачивает основные усилия на недопущении дальнейшего продвижения наших войск. Он нанес авиаудары в районах Казацкого на Херсонщине и Орехово на Запорожье. Совершил артобстрелы более 20 населенных пунктов, среди которых Новодаровка, Левадное, Малиновка, Гуляйполе Запорожской области; Херсон, Гавриловка, Антоновка, Золотая Балка – Херсонской; Ивановка, Очаков – Николаевской. В то же время ВСУ продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют меры контрбатарейной борьбы.

Авиация Сил обороны за минувшие сутки нанесла семь ударов по районам сосредоточения личного состава ВС РФ. Также наши защитники уничтожили 10 разведывательных БПЛА оперативно-тактического уровня.

Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 11 артиллерийских средств на огневых позициях, состав боеприпасов, три средства противовоздушной обороны и две радиоэлектронной станции борьбы вражеского войска.

Как сообщал OBOZREVATEL, в течение 8 июля Силы обороны Украины провели контрнаступательные операции по меньшей мере на трех участках фронта. Они продвинулись на южном фланге Бахмута, продолжили наносить удары по районам сосредоточения оккупантов в глубине тыла Луганщины и уничтожают склады российской техники, оружия и боеприпасов на юге.

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