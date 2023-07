ВСУ провели операции на трех участках, они являются 'началом середины' более широкого контрнаступления – ISW

В течение 8 июля Силы обороны Украины провели контрнаступательные операции как минимум на трех участках фронта. Они продвинулись на южном фланге Бахмута, продолжили наносить удары по районам сосредоточения оккупантов в глубине тыла Луганщины и уничтожают склады российской техники, оружия и боеприпасов на юге.

Об этом говорится в сводке Института изучения войны (Institute for the Study of War, ISW). Там согласились с мнением замминистра обороны США по политике Колина Каля, который отметил, что нынешние украинские усилия на фронте являются "началом середины" более широкого контрнаступления и поэтому "пока рано судить", как оно идет.

По словам заместителя главы Минобороны Украины Анны Маляр, ВСУ продвинулись более чем на 1 км на южном фланге Бахмута. А российские блогеры утверждали, что украинские войска атаковали российские позиции к юго-западу и северо-западу от города.

Российские источники также заявляли, что украинские силы вели наступательные операции в западной части Донецкой и западной части Запорожской областей.

Украинские военные источники подтвердили, что ВСУ продолжают конрнаступательные операции на Бердянском (западная часть Донецка – восточная Запорожской областей) и Мелитопольском (западная часть Запорожья) направлениях и имеют частичные успехи на неустановленных участках.

Действия ВСУ на Луганщине

ВСУ нанесли наземные удары вдоль границы Харьковской и Луганской областей, а также южнее Кременной. По данным украинского Генштаба, российские войска пытались продвинуться к северо-западу от Сватово в районе Берестово, Новоселовского и Стельмаховки, к югу от Кременной в районе Берестово и Веселого.

По словам экспертов, украинские силы продолжают наносить удары по районам сосредоточения врага в глубине тыла временно оккупированной части Луганской области. На кадрах, опубликованных местными источниками 7 июля, ISW наблюдал пожары и последствия взрыва возле Сорокино, примерно в 35 км юго-восточнее Луганска и в 130 км от линии фронта.

Несколько источников предположили, что ВСУ ударили по складу боеприпасов ракетами Storm Shadow. Оккупационная так называемая администрация "ЛНР" не прокомментировала "бавовну".

ВСУ провели наземные атаки вокруг Бахмута

Еще 7 июля Анна Маляр сообщила, что украинские силы продвинулись более чем на 1 км в неустановленных районах к югу от Бахмута. По ее словам, бои продолжаются к северу от города без изменения российских или украинских позиций, и ВСУ затрудняют выход оккупантов из самого города.

"Мы не наблюдали визуальных подтверждений того, что российские силы испытывают трудности с выводом личного состава из Бахмута. Российские блогеры утверждали, что войска РФ отбили атаки украинских сил в районе Берховки и Курдюмовки, а бои продолжаются за высоты к северу и западу от Клищеевки", – пишет ISW.

В это время российские блогеры заявляли, что Силы обороны Украины продолжают действовать на западной окраине города Бахмут. В Генштабе ВСУ сообщили, что защитники отбили атаки российских войск под Берховкой.

Отмечается, что накануне депутат российской госдумы от Республики Саха Сардана Авксентьева направила министру обороны РФ Сергею Шойгу жалобу на отношение командования к военнослужащим 83-й гвардейской десантно-штурмовой бригады, дислоцированной под Клищеевкой.

По данным ISW, части этой бригады, вероятно, несут службу на Бахмутском направлении всего около двух недель. Их перебросили туда, чтобы заменить состав 31-й бригады российских десантников, который понес большие потери под Бахмутом.

ВСУ продолжили контрнаступательные действия на западе Запорожья

Анна Маляр заявила, что украинские войска продолжают наступательные действия на Мелитопольском (запад Запорожской области) направлении. По ее словам, ВСУ уничтожают склады российской техники, оружия и боеприпасов на этом направлении, чтобы значительно уменьшить возможности РФ.

Пресс-секретарь Таврической группы войск Украины майор Валерий Шершень заявил, что защитники добились частичного успеха и продвинулись на Мелитопольском направлении.

Тем временем российские блогеры утверждали, якобы украинские силы "отошли из района Пятихатки – Жеребянки", примерно в 25 км к юго-западу от Орехова.

Минобороны РФ заявляло, что российские силы "отбили поражение от двух украинских разведывательных подразделений" вблизи н. п. Марфополь (9 км к югу от Гуляйполя) и Роботино (12 км к югу от Орехова), а также "остановили украинскую ДРГ" в районе Дорожнянки (6 км к югу от Гуляйполя).

"Российские блогеры продолжают опровергать официальную версию минобороны РФ о заявленном разгроме украинского присутствия у Антоновского моста 1 июля. Они утверждают, что российские войска работают над выводом украинских сил из этого района и продолжают отбивать попытки украинцев высадить подкрепления на восточном (левом) берегу. А другие заявили, что российские сообщения о том, что украинские силы были очищены от этих позиций, являются "размытием" реальности", – указали в ISW.

Как сообщал OBOZREVATEL, министр обороны Украины Алексей Резников выразил надежду, что в ближайшее время украинцы смогут увидеть новые "жесты доброй воли" от армии РФ на юге и востоке. Он отметил, что оккупанты уже хорошо научились бежать с поля боя под давлением Вооруженных сил Украины.

