'Они уже не вторая армия мира': Резников намекнул на новые 'жесты доброй воли' от армии РФ

Министр обороны Украины Алексей Резников надеется, что в ближайшее время украинцы смогут увидеть новые "жесты доброй воли" на юге и востоке страны в исполнении армии РФ. Он отметил, что оккупанты уже хорошо научились бежать с поля боя под натиском Вооруженных сил Украины.

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Об этом Резников сказал в субботу, 8 июля, в эфире телемарафона "Єдині новини". Он напомнил, на каких участках фронта уже имели место такие побеги захватчиков.

"Враг привыкает к пониманию, что они уже не вторая армия мира, потому что цель "СВО" не удалась – Киев за три дня не пал, Украина за три недели не пала. А наоборот, они научились убегать. Этому они хорошо научились. Мы с вами видим так называемые акты "доброй воли" на острове Змеином, в Киевской, Черниговской, Сумской, Харьковской, на правом берегу Херсонской области", – говорит министр.

Страна-агрессор Россия уже использовала все средства полномасштабной конвенционной войны, отметил глава Минобороны. Это и флот, и авиация, и сухопутный компонент. Враг даже прибег к тактике массированных ракетных обстрелов гражданского населения, пытаясь уничтожить критическую инфраструктуру и погрузить Украину в блэкаут, но это оккупантам не удалось.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский обнародовал мощное видео по случаю 500 дней полномасштабной войны и обратился к украинским военным. Глава государства поблагодарил каждого и каждую за титанические усилия и напомнил, что Украина идет к победе.

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