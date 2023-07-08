'Ни одного дня слабости. Идем вперед!': Зеленский обнародовал мощное видео по случаю 500 дней полномасштабной войны

Президент Украины Владимир Зеленский обнародовал мощное видео по случаю 500 дней полномасштабной войны. Он также обратился к украинским военным.

Видео дня

Глава государства поблагодарил каждого и каждого за титанические усилия, и напомнил, что Украина идет к победе. Ответный ролик появился в Telegram-аккаунте президента.

"500 дней полномасштабной войны. И ни одного дня слабости. Я благодарю всех украинских воинов. 500 дней уничтожаем оккупантов, защищаем Украину, заботимся об украинцах. И каждый день делаем новый шаг вперед. Мы идем к победе", – отметил Зеленский.

На видео показаны украинские военные. В частности, Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный, начальник главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов, командующие войсками на разных направлениях, главы МВД Игорь Клименко и СБУ Василий Малюк и другие.

Также на кадрах демонстрируется, как украинские воины уничтожают врага, освобождают украинские села и города, а люди встречают объятиями и слезами радости. Кроме того, в видеоряде показаны уничтоженные российскими оккупантами жилые дома.

Украинские защитники на видео заверили: "Мы идем вперед!".

Напомним, 24 февраля 2022 года украинцы проснулись в новой реальности – реальности неспровоцированной полномасштабной войны за свое выживание, которое начала против нашего государства Российская Федерация. С тех пор прошло ровно 500 дней, оглядываясь на которые, можно подвести определенные промежуточные итоги. OBOZREVATEL напоминает основные этапы войны за этот период.

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