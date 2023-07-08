От полномасштабного вторжения к большому контрнаступлению: как прошли 500 дней войны в Украине

24 февраля 2022 украинцы проснулись в новой реальности – реальности неспровоцированной полномасштабной войны за свое выживание, которое начала против нашего государства Российская Федерация. С тех пор прошло ровно 500 дней, оглядываясь на которые можно подвести определенные промежуточные итоги. OBOZREVATEL напоминает основные этапы войны за этот период.

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Первый этап. Полномасштабное вторжение и наступление армии РФ по всем фронтам

Сразу после массированного ракетного удара по объектам украинской военной инфраструктуры ранним утром 24 февраля 2022 года российские полчища пересекли государственную границу с цивилизованным миром и ворвались на украинскую суверенную территорию.

Полномасштабное российское наступление происходило одновременно на пяти направлениях: на севере через Чернобыльскую зону на Киев, также на севере на Чернигов, на северо-востоке на Сумы и Харьков, на востоке с территории марионеточных так называемых "ЛНР" и "ДНР" по всей линии разграничения и на юге из временно оккупированного Крыма на Херсон, Николаев, Запорожье и Мариуполь.

На этом этапе главной задачей украинцев, и речь не только о Силах обороны – каждый гражданский житель Украины приобщался как мог, было сдержать продвижение врага и не дав ему достичь поставленных перед собой целей. А цели эти особо не скрывались: в Кремле планировали за три дня захватить столицу Киев и другие стратегические города, установить там марионеточную "власть", после чего через неделю захватить и затем аннексировать всю территорию Украины.

В итоге из намеченного россиянам удалось захватить только один областной центр – Херсон, а также Новую Каховку с Каховской ГЭС, Энергодар с Запорожской АЭС, порт Бердянск и взять в окружение Мариуполь. Уже в середине марта 2022 года, когда линия фронта более-менее стабилизировалась, стало ясно, что российский блицкриг окончательно провалился.

Второй этап. Освобождение Киевщины, Житомирщины, Черниговщины, Сумщины и частично Николаевщины

16 марта 2022 года в украинском Генштабе сообщили, что Силы обороны Украины по отдельным направлениям переходят к контрнаступлению. Как выяснилось чуть позже, речь шла о Киевской, Житомирской, Черниговской, Сумской и Николаевской областях.

Благодаря грамотному планированию, эффективной разведке и слаженным действиям Сил обороны Украины с украинскими партизанами, уже в первых числах апреля удалось освободить всю Киевскую область, а через неделю – Житомирщину, Черниговщину и Сумщину. Параллельным курсом на юге удалось отбросить врага от Николаева на относительно безопасное расстояние.

Стоит отметить, что там, где это было возможно, Силы обороны Украины не брали штурмом оккупированные города, а обескровливали российскую армию путем уничтожения логистических цепочек, заставляя её отступать. Это позволило уберечь населенные пункты от значительных разрушений.

Эффектной кульминацией этого этапа стало потопление двумя украинскими ракетами "Нептун" 14 апреля 2022 года российского крейсера "Москва" – флагмана Черноморского флота РФ.

Третий этап. Битва за Донбасс

Осознав свою неспособность захватить всю Украину не только за неделю, а в принципе, в Кремле поставили перед собой более скромную цель – захватить всю территорию Донбасса и выйти на админграницы Донецкой и Луганской областей.

Для этого россияне провели перегруппировку своих сил, стянув на Донбасс недобитки войск с киевского, черниговского и сумского фронтов, и сформировав ударную группировку численностью около 95 тыс. военных. С украинской стороны им противостояло всего 44 тыс. военных и теробороновцев.

"Вторая фаза специальной военной операции", как ее назвали в России, началась 18 апреля 2022 года. В тот момент под российской оккупацией находились уже 70% территории Луганщины и оборона украинских сил сосредоточилась на плацдарме на западе области в густонаселенном районе, где находится Северодонецк с близлежащими городами Лисичанск, Рубежное, Попасная, Горное и Кременная.

Силы обороны Украины оказали героическое сопротивление и нанесли россиянам большие потери (лишь на штурме Северодонецка потери РФ составили почти 5 тыс. военных, а при попытке форсировать Северский Донец под Белогоровкой 8-13 мая пало около 500 оккупантов), однако силы были слишком неравны и 3 июля россияне захватили последний украинский город Лисичанск. С тех пор почти вся Луганская область (за исключением нескольких сел) находится под временной оккупацией.

Параллельным курсом происходили бои и в Донецкой области, которая к началу "битвы за Донбасс" была оккупирована примерно на половину. Здесь оккупанты смогли захватить лишь многострадальный Мариуполь (20 мая) и Лиман (30 мая) с прилегающими территориями.

Наступление армии РФ на Донбассе удалось остановить в середине июля благодаря системному уничтожению украинскими военными российских складов боеприпасов в глубоком тылу с помощью высокоточных американских РСЗО HIMARS.

Четвертый этап. Освобождение Харьковщины и правобережной Херсонщины

С середины июля 2022 Украина начала готовиться к деоккупации правобережной Херсонщины: с помощью РСЗО HIMARS методически уничтожались склады с боекомплектом, пункты дислокации и штабы россиян, а также мосты и переправы через Днепр.

Пытаясь удержать этот плацдарм, россияне перебросили часть сил из Харьковщины на Херсонщину и поплатились за это. 7 сентября ВСУ неожиданным стремительным маневром продвинулись по меньшей мере на 20 км на контролируемую Россией территорию на востоке Харьковщины, 8 сентября освободили Балаклею, а 10 сентября – Купянск, заставив полуокруженные российские войска покинуть Изюм и Волчанск. В итоге почти вся территория Харьковской области, кроме небольшого клочка на северо-востоке, была освобождена от российских оккупантов. А в дополнение 1 октября ВСУ, выравнивая линию фронта, выбили оккупантов из Лимана в Донецкой области.

Праздничным фейерверком в честь этих событий стал взрыв на Керченском мосту 8 октября, в результате которого рухнули несколько пролетов автомобильной части и существенно повредилась железнодорожная часть.

Слобожанское контрнаступление, вошедшее в историю под названием "Харьковская офензива", оказалось неожиданным для российских войск, ожидавших его на юге Украины. Что характерно, на юге наступление также произошло и Силы обороны освободили от российской оккупации город Херсон и всю территорию Херсонской области на правом берегу Днепра. Случилось это 11 ноября 2022 года. Отступая, россияне заявили, что делают "жест доброй воли".

Пятый этап. Битва за Бахмут

Потеряв Херсон и почти всю Харьковщину, в Кремле снова заговорили о полном захвате Донбасса. Начиная с декабря 2022 года и по июнь 2023-го основные боевые действия шли вокруг города Бахмут Донецкой области. В меньшей степени на Купянском, Лиманском, Авдеевском и Марьинском направлениях.

В рамках этого этапа войны российским оккупантам, а именно – наемникам из ЧВК "Вагнер", удалось захватить город Соледар (25 января) и сам Бахмут (аж 20 мая). При этом, по данным западной разведки, во время штурма Бахмута россияне потеряли более 60 тыс. военных убитыми и ранеными, тогда как потери ВСУ были в 7,5 раза меньшими.

Вместе с тем битва за Бахмут продолжается. 25 мая украинские войска перешли в контрнаступление на флангах, чтобы взять город в тактическое окружение, и имеют определенные успехи как на северных, так и на южных окрестностях.

Шестой этап. Контрнаступление ВСУ на юге

В первые дни июня 2023 начала появляться информация, что долгожданное всеми большое контрнаступление ВСУ началось на юге – в Запорожской и части Донецкой области. Информация о первых боях поступила 4 июня, однако в Минобороны Украины официально признали начало контрнаступления только 8 числа.

Несмотря на медленный, на первый взгляд, темп контрнаступления, за первый месяц наступательных действий украинские военные смогли частично покромсать линию обороны россиян на юге (так называемую "линию Суровикина") и освободить девять населенных пунктов: Новодаровку, Левадное, Сторожево, Макаровку, Благодатное, Лобковое, Нескучное, Пятихатки и Ровнополь. В целом же за это время ВСУ продвинулись в глубину укреплений врага до 7-10 км, освободив территорию площадью 158,4 км². И это только начало.

Итоги

На пике оккупационной кампании россиянам удалось занять около 200 тыс. км² украинской территории, если считать вместе с ОРДЛО и Крымом. По состоянию на сегодняшний день Силы обороны Украины в ходе контрнаступательных действий освободили 80 тыс. км², что составляет 39% всех оккупированных территорий. Таким образом, под российской оккупацией остается до 120 тыс. км². Это около 20% территории Украины в границах 1991 года. Поэтому основная деоккупация еще впереди.