Под Бахмутом ликвидировали наемника ЧВК 'Вагнер', хваставшегося в сети янтарным ожерельем. Фото

Силы обороны Украине значительно проредили ряды российских наемников частной компании "Вагнер", которые пытаются наступать в Бахмуте. Домой в РФ "грузом 200" вернулся Николай Семагин из Забайкалья.

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Вероятно, россиянин отсидел тюремный срок, прежде чем отправиться на войну. Об этом сообщил сооснователь международного волонтерского сообщества InformNapalm, OSINT-эксперт Иракли Комахидзе (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Знакомые захватчика, делась вестью о его смерти, не нашли фото получше, чем то, где он хвастается янтарными бусами.

Под снимком в читинском паблике написали, что уроженец поселка Дарасун Карымского района Забайкальского края РФ Николай Семагин скончался в возрасте 28 лет на путинской "СВО" в Украине.

Информации по обстоятельствам ликвидации Семагина и его принадлежности к тому или иному вооруженному формированию страны-агрессора нет.

Но, как отметил OSINT-эксперт, фото для некролога, сделанное на зоне, подсказывает, что что оккупант c синюшными куполами на руках и янтарным ожерельем на шее был из "вагнеровцев".

"И зажмурился под Бахмутом… Нашлись сокровища Янтарной Комнаты", – иронично написал Комахидзе.

Ранее в РФ подтвердили смерть "вагнеровца" Олега Чеченова, который любил хвастаться фото в сети, в том числе полуобнаженными. Этого наемника ликвидировали в Бахмуте 20 марта.

Как сообщал OBOZREVATEL, в СМИ раскрыли громкие подробности о главном командире наемников ЧВК "Вагнер" Дмитрии Уткине. Боевик подписывается символом СС и здоровается словом "Хайль".

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