В Бахмуте ликвидировали наемника ЧВК 'Вагнер', который любил хвастаться фото в сети

Защитники Украины ликвидировали в Бахмуте 31-летнего оккупанта Олега Чеченова. Россиянин из-под Рязани воевал против ВСУ в рядах частной военной компании "Вагнер".

Видео дня

На родине захватчика уже и похоронили. Об этом сообщил сооснователь международного волонтерского сообщества InformNapalm Иракли Комахидзе (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Согласно некрологу, "вагнеровец" Чеченов "демилитаризировался" в Бахмуте еще 20 марта. Земляки не придумали, какие бы регалии приписать этому участнику путинской "СВО".

К посту о том, что оккупанта 12 апреля похоронили в поселке Павловка Рязанской области, авторы прикрепили его отретушированное фото как будто еще со школьных лет.

Сам захватчик, судя по его странице в соцсети, до того, как отправиться на войну против Украины, очень любил фотографироваться, в частности делать полуобнаженные селфи.

"Олежка Чеченов очень любил позировать на камеру, его родным пришлось туго при выборе фотографии для панихиды", – прокомментировал Комахидзе.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинские пограничники обезвредили в Бахмуте группу из 20 наемников "Вагнера". Оккупанты пытались штурмовать позиции наших бойцов, но нарвались на мощный отпор.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!