Под Бахмутом оккупанты ранили двух польских волонтеров: что известно об их состоянии

Вблизи Бахмута на Донетчине, где продолжаются самые ожесточенные бои с российскими оккупантами, были ранены двое польских волонтеров. Мужчина и женщина развозили гуманитарную помощь жителям украинских прифронтовых территорий.

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На данный момент пострадавшие находятся в больнице Люблина, туда их привезли днем во вторник, 10 января. Об этом сообщает Polska Agencja Prasowa, ссылаясь на спикера министерства здравоохранения Войцеха Андрусевича.

"Они выгружали из автомобиля помощь для населения, когда рядом разорвался минометный снаряд. К сожалению, в случае с женщиной-волонтеркой все закончилось ампутацией голени. У мужчины пулевое осколочное ранение", – отметил он.

В Минздраве добавили, что сейчас волонтеры получают лечение, их состояние стабильное.

Как сообщал OBOZREVATEL, на Бахмутском направлении исчезли два британских волонтера Эндрю Бегшо и Кристофер Перри. Они выехали в Соледар, и после этого с ними оборвалась связь.

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