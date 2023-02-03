Под Бахмутом получили ранения медики-волонтеры из Норвегии: что известно об их состоянии. Фото

Во время обстрела российскими оккупантами города Бахмут в Донецкой области пострадали два волонтера-медика из Норвегии. Сандер Серсвен Трелвик и Саймон Йонсен ехали эвакуировать раненых в то время, как попали под обстрел армии РФ.

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Об этом в четверг, 2 февраля, сообщило издание VG. По словам Йонсена, они с коллегой получили задание эвакуировать тех, кто пострадал после предыдущей атаки россиян. Когда они ехали на место, оккупанты снова открыли огонь.

Он сказал, что несколько других людей погибли.

"Они (российские войска. – Ред.) дважды бомбили по одному и тому же месту. Затем начали обстрел района, когда увидели, что мы выжили", – сказал доброволец.

В то же время мать Трелвика сообщила, что ее сын получил ожоги 30-40% тела, его отвезли на операцию в Днепропетровскую больницу.

"Сандер получил ранения в Украине. Сейчас его везут в Днепропетровскую больницу на операцию. Он обожжен, в его теле осколки. У него не повреждены внутренние органы ", – написал она в социальной сети.

Как пишет издание, Министерству иностранных дел Норвегии известно об этом случае. Сейчас власти государства готовят эвакуацию раненых через Польшу в Норвегию.

Как сообщал OBOZREVATEL, под Бахмутом 25 января погиб чемпион Украины U20 по десятиборью (2019) Владимир Андрощук. 22-летний спортсмен в 2020-м представлял нашу страну на чемпионате Европы U-20, где стал шестым в современном пятиборье.

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