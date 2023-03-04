Под Бахмутом украинские бойцы-пограничники с помощью артиллерии уничтожили 25 российских штурмовиков: видео

На Бахмутском направлении украинские пограничники нанесли урон российским оккупантам. С помощью дронов защитники выследили группу российских штурмовиков.

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С помощью артиллерии они были уничтожены, безвозвратные потери врага достигли 25 человек. Подробности и видео отработки по захватчикам опубликовали в Государственной пограничной службе Украины (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца)

"Бахмут: пограничная артиллерия уничтожила 25 окупантов. Бойцы Госпогранслужбы с помощью дронов выследили российских штурмовиков на Бахмутском направлении. В результате слаженных действий вражеские штурмовики были уничтожены", – отметили в ГПСУ.

На видео видно, как россияне заходят на один из дворов и прячутся в разбитом снарядами здании. За ними наблюдает дрон пограничников.

Когда захватчики вошли в постройку, украинский воин на видео говорит, что сейчас по ним полетят 155-мм снаряды "или что-нибудь покруче".

В конце концов, здание вместе с захватчиками было поражено.

Напомним, накануне воины ВСУ ликвидировали еще 820 оккупантов, к утру 4 марта общие безвозвратные потери оккупационной армии РФ в живой силе достигли 152 тысяч.

Также 3 марта защитники Украины уничтожили вражеский бомбардировщик Су-34. Интересно, что произошло это над оккупированным с 2014 года городом Енакиево Донецкой области. Поскольку оттуда до линии фронта почти 30 км, сначала российские захватчики предположили, что самолет был сбит в результате "дружественного огня" российской ПВО.

По данным Воздушных сил, один из пилотов вражеского Су-34 погиб сразу, другой находился в тяжелом состоянии. Между тем, пока оккупационная "власть" уверяет, что оба пилота живы, в провоенных российских пабликах уже к вечеру постили фото с Су-34 и подписями вроде "Вечного полета, братья".