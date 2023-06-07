Под Мелитополем оккупанты берут отпечатки пальцев у отказавшихся брать паспорт РФ: СМИ назвали цель врага

Под временно оккупированным Мелитополем Запорожской области оккупанты начали снимать отпечатки пальцев у местных жителей. Процедуре подвергаются украинцы, отказавшиеся получать российские паспорта.

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Захватчики таким образом намереваются запугать людей, им угрожают депортацией. Об этом сообщает местное издание "Риа Мелитополь".

В Мелитопольском районе оккупанты снимают отпечатки пальцев у людей, не получивших российские паспорта.

"До этого додумались предатели из поселка Мирное Мелитопольского района. Правда, этой идентификации подвергаются только те, кто еще не получил российский паспорт. Цель акции - запугать всех, кто еще не "обвешался" документом с двуглавой курицей", – констатируют журналисты.

Особенно "разгулялись" захватчики на минувших выходных.

"В субботу был особый террор. Останавливали всех на автомобилях, требовали выйти из маршрутки. И, если у человека был при себе только украинский паспорт, проводили профилактические беседы, записывали в какой-то список. И брали отпечатки пальцев. Всех предупреждали, до какого числа нужно оформить паспорт. В противном случае просто угрожают депортацией", – рассказывают местные жители.

Жителей региона с украинским гражданством оккупанты зачисляют в "неблагонадежные".

"У российских захватчиков закончились списки журналистов, активистов, АТОвцев, руководителей, которых они "денацифицировали" в первую очередь, и началась новая программа. Теперь составляют списки тех, кто не желает получать российский паспорт", – пришли к выводу журналисты.

Напомним, ранее стало известно, что в Михайловке под Мелитополем прогремели взрывы, а из Мирного захватчики вывозят уничтоженную технику.

По словам жителей Михайловки, около 12:40 5 июня в поселке раздалась серия взрывов. Оккупанты "бавовну" не комментировали, однако пропагандистские ресурсы утверждают, якобы захватчики уничтожают собственные боеприпасы, которые разместили в школе рядом с жилыми домами.

В Мирном же прилеты случились раньше, тогда артиллерия ВСУ отработала по рембазе, которую оккупанты обустроили в ангарах. Ликвидированы все ангары за исключением одного, в котором хранились прицепы. Сгорели все бензовозы врага.