Под Мелитополем оккупанты берут отпечатки пальцев у отказавшихся брать паспорт РФ: СМИ назвали цель врага
Под временно оккупированным Мелитополем Запорожской области оккупанты начали снимать отпечатки пальцев у местных жителей. Процедуре подвергаются украинцы, отказавшиеся получать российские паспорта.
Захватчики таким образом намереваются запугать людей, им угрожают депортацией. Об этом сообщает местное издание "Риа Мелитополь".
В Мелитопольском районе оккупанты снимают отпечатки пальцев у людей, не получивших российские паспорта.
"До этого додумались предатели из поселка Мирное Мелитопольского района. Правда, этой идентификации подвергаются только те, кто еще не получил российский паспорт. Цель акции - запугать всех, кто еще не "обвешался" документом с двуглавой курицей", – констатируют журналисты.
Особенно "разгулялись" захватчики на минувших выходных.
"В субботу был особый террор. Останавливали всех на автомобилях, требовали выйти из маршрутки. И, если у человека был при себе только украинский паспорт, проводили профилактические беседы, записывали в какой-то список. И брали отпечатки пальцев. Всех предупреждали, до какого числа нужно оформить паспорт. В противном случае просто угрожают депортацией", – рассказывают местные жители.
Жителей региона с украинским гражданством оккупанты зачисляют в "неблагонадежные".
"У российских захватчиков закончились списки журналистов, активистов, АТОвцев, руководителей, которых они "денацифицировали" в первую очередь, и началась новая программа. Теперь составляют списки тех, кто не желает получать российский паспорт", – пришли к выводу журналисты.
Напомним, ранее стало известно, что в Михайловке под Мелитополем прогремели взрывы, а из Мирного захватчики вывозят уничтоженную технику.
По словам жителей Михайловки, около 12:40 5 июня в поселке раздалась серия взрывов. Оккупанты "бавовну" не комментировали, однако пропагандистские ресурсы утверждают, якобы захватчики уничтожают собственные боеприпасы, которые разместили в школе рядом с жилыми домами.
В Мирном же прилеты случились раньше, тогда артиллерия ВСУ отработала по рембазе, которую оккупанты обустроили в ангарах. Ликвидированы все ангары за исключением одного, в котором хранились прицепы. Сгорели все бензовозы врага.
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