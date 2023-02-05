Под обстрелом войск РФ погиб капеллан из Славянска: в 2014-м пытали и убили его братьев

В Донецкой области 4 февраля под российским обстрелом получил смертельные ранения волонтер и капеллан из Славянска Ярослав Павенко. Довезти раненого священнослужителя в больницу не успели.

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В июне 2014 года двое братьев Ярослава задержали террористы "ДНР", впоследствии их нашли убитыми, теперь "русский мир" отобрал у родителей третьего сына. О гибели капеллана Павенко сообщил заместитель генерального секретаря Украинского Библейского Общества Анатолий Райчинец.

"Дорогие друзья. Сегодня в нашей команде капелланов, волонтеров "Восточный Ангел" большая потеря. Совершая служение на защите нашей родины, под обстрелами погиб наш дорогой сослужитель, побратим Ярослав Павенко. Надежный, искренний, жертвенный, посвятивший себя служению людям и Богу! Сложил свое оружие Воина Христова, самоотверженного служителя на поле Господнем и пошел на встречу Тому, Кого любил больше всего и верно служил до последнего вздоха", – написал Райчинец.

Местные издания сообщают, что во время обстрела в Донецкой области, под который Ярослав Павенко попал с командой капелланов, он получил смертельные ранения. Дома Ярослава Павенко ждали любимая жена и маленькая дочь. А еще – отец, у которого Россия отобрала уже третьего сына.

Еще в начале войны России против Украины, в 2014 году, российские террористы убили двух братьев Ярослава Павенко. 8 июня боевики из группировки "Русская православная армия" похитили четырех украинцев, принадлежавших к "Украинской Церкви Христиан Веры Евангельской" прямо из храма в Славянске. Среди похищенных – двое сыновей старшего пастора церкви Александра Павенко, Рувим и Альберт. Самого Александра Павенко на тот момент в храме не было.

Террористы обвинили похищенных в "преступлении против ДНР", заключавшемся в поддержке Украины и украинской армии.

Свидетели рассказывали, что задержанных верующих долго допрашивали, пытали и имитировали "расстрелы" - однако ни один из них не потерял достоинства.

В конце концов верующих-пятидесятников ночью посадили в автомобиль и велели ехать в направлении горы Карачун. По дороге машину расстреляли. Артем и Рувим пытались выбраться из машины охваченной огнем машины, в которой заклинило дверь. Братьев добили из огнестрельного оружия с близкого расстояния: Альберта - 8 выстрелами в спину, Рувима - 6 в лицо.

После освобождения Славянска в городе была обнаружена братская могила, где кроме братьев Павенко и мужчин, погибших вместе с ними, было найдено еще 10 тел мирных жителей города. На телах всех были обнаружены следы пыток. Некоторых удалось идентифицировать только после ДНК-экспертизы.

Сейчас же Россия убила третьего брата – Ярослава.

"Ярослав Павенко, капеллан, волонтер, человек с большим сердцем... Погиб при совершении своего служения. Я знал Ярослава с 2015 года, имел честь вместе служить на капелланской ниве... Сострадание родным! Жена осталась без мужа, ребенок без отца, а родители без сына, уже третьего... двух родных братьев Ярослава - служителей церкви еще в 2014 году в Славянске расстреляли изверги из террористической организации "ДНР", - написал капеллан Игорь Плохой.

"Ужасное горе, знаю семью Павенков лично. Искренний, добрый, веселый, отзывчивый и самое главное - молодой... Я даже не могу подобрать нужные слова, самое страшное в жизни каждого - хоронить своих детей, Александру Афанасьевичу это приходится переживать это во второй раз. Во второй раз "русский мир" принес горе в семью, каждую семью украинцев, в каждый город, в каждую область, на всю нашу землю", – добавил медик ВСУ Владислав Миллер.

Напомним, ранее стало известно, что в Бахмуте погиб известный американский волонтер.

Директор Global Outreach Doctors Пит Рид спасал мирных украинцев. 33-летнего американца россияне убили, когда он оказывал помощь раненым.

Также сообщалось, что в боях за Угледарь погиб детский тренер из Чернобаевки Александр Воробьев. Участник боевых действий в Афганистане, он добровольцем воевал в зоне АТО/ООС на ротационной добровольческой основе с 2017 по 2021 гг. До российского полномасштабного вторжения работал тренером в Чернобаевском районном центре детского и юношеского творчества. Когда же Россия начала полномасштабную войну – встал на защиту родины.