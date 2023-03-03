Под оккупированным Мелитополем прогремели взрывы, захватчики подняли авиацию. Фото и видео

Утром 3 марта вблизи временно оккупированного Мелитополя Запорожской области раздавались взрывы. Местные утверждают, что "бавовна", вероятнее всего, наведалась на полигон для подготовки российских "мобиков" неподалеку от города.

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Захватчики даже подняли в воздух авиацию. Об этом сообщает местный канал "Риа-Мелитополь", публикуя фото и видео из захваченного Россией города.

"С самого утра жители временно оккупированного Мелитополя сообщают о гуле вражеской авиации и звуках взрывов за городом. Около 9:00 по местному времени над Мелитополем кружил самолет ВВС России, буквально исполосовав небо в некоторых районах. Фото и видео, на которых изображены узоры, сделанные р*шистской "птичкой", местные жители публикуют на своих страницах в соцсетях", – пишет издание.

Ссылаясь на слова одного из жителей города, издание пишет, что вражеский самолет сначала кружил где-то вблизи админграницы между Херсонщиной и Запорожьем, далее – приблизился к Мелитополю.

Между тем другие горожане массово сообщают о звуках взрывов в районе временно оккупированной Акимовки и Молочного лимана. Там расположен полигон, на котором оккупанты готовят мобилизованных россиян.

Напомним, также 3 марта появилась информация о взрывах в оккупированном Мариуполе.

После взрывов в Левобережном районе Мариуполя в направлении Новоазовска (поселков Виноградное, Пионерское, Широкино, Безымянное) в небе поднялся густой черный дым.

Кроме того, ВСУ устроили новую серию "бавовны" на Кинбурнской косе. В результате враг понес потери в технике: уничтожены 3 единицы вооружений, из которых враг оттуда бил по подконтрольной Украине территории.