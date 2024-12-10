Друзья, критическая ситуация под Покровском из-за почти полного отсутствия дронов у нашей пехоты. Подразделениям 32-й механизированной, 59-й мотопехотной и 155-й механизированных бригад срочно требуются дроны - в первую очередь с тепловизорами, Мавик-3Т и Аутел-4Т. Эти бригады получили значительное пополнение людьми, но вообще не получают дроны для разведки и сбросов от Минобороны. Ни одного дрона.

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Виявляється, що у нас Міноборони простіше набрати людей в армію, життя яких по-перше безцінне, а по-друге, вартує для бюджету десятки мільйонів, ніж надати їм дрони по 150 тисяч гривень.

Усе забезпечення дронами - від волонтерів, але у 32-і та 155-і навіть волонтерів мало, які б допомогли, а 59-та зараз не отримує такої підтримки як рік тому. Я передав 32-й та 155-й бригадам зі свого фонду 10 дронів, цими дронами нейтралізовано біля 20 окупантів, але це крапля у морі потреб розвідки та скидів. Цілей тут дуже багато, російські штурмові групи йдуть кожного дня по багатьох напрямках.

Росіяни на даному напрямку мають значну перевагу у кількості дронів. Українське керівництво ніякої уваги до забезпечення дронами підрозділів, які захищають Покровськ, не приділяє.

Це дозволяє ворогу просуватись та захоплювати наші позиції, і зараз склалась загроза швидкої втрати Покровська саме через відсутність взагалі забезпечення нашої піхоти дронами.

Прошу допомогти усіх, у кого є така можливість, і звернути увагу на критичну ситуацію та на провал з забезпеченням дронами Ставку Верховного головнокомандувача, що призводить до значних втрат та до захоплення ворогом наших позицій.

Якщо у когось є можливість:

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