Под Покровском оккупанты ищут солдат из-за убийств и побега с позиций – разведка

Вблизи Покровска Донецкой области двое российских военнослужащих расстреляли гражданских жителей и скрылись с позиций. Факт преступления и побега подтвержден в радиоперехвате.

Об этом сообщило ГУР МО Украины. Запись разговора обнародована в Telegram-канале.

В радиоперехвате зафиксирован разговор офицера 30-й отдельной мотострелковой бригады 3-й армии РФ, который открыто признает, что двое его подчиненных убили мирных жителей в районе Покровска. После совершения преступления военные самовольно покинули боевые позиции.

По словам российского офицера, командование получило приказ разыскать дезертиров и задержать их в случае обнаружения. В перехвате также звучит прямое указание связать военных и доставить их для дальнейших действий, что свидетельствует о внутренних репрессивных методах в подразделениях оккупационной армии.

В ГУР отмечают, что убийства гражданских и попытки скрыть преступления через внесудебные расправы или преследования собственных солдат имеют системный характер. Украинская разведка отмечает: такие действия являются военными преступлениями и элементом сознательной политики государства-агрессора.

В ведомстве также подчеркнули, что все причастные к преступлениям против гражданского населения Украины будут установлены, а ответственность за содеянное – неизбежной.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в Донецкой области украинские дроны продолжают охотуна оккупантов. Недавно на Покровском направлении наши защитники взорвали мост, который активно использовали захватчики.

