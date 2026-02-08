На Покровском направлении взорвали мост, который 'облюбовали' оккупанты. Видео

В Донецкой области украинские дроны продолжают охоту на оккупантов. Недавно на Покровском направлении наши защитники взорвали мост, который активно использовали захватчики.

Об этом рассказали в Telegram-канале 2-го батальона беспилотных систем "Черный рой". Бойцы поделились видео уничтожения моста и российской техники.

Военные напоминают, что подрыв мостов является системной практикой, которая уже применялась ранее. В частности, в прошлом году один из мостов ликвидировали на территории страны-агрессора, в Брянской области. Как следствие, оккупанты теряют возможность оперативно использовать логистические маршруты.

Параллельно, под метким ударом украинских защитников систематически оказываются россияне и их техника.

"Ну а рутина, она везде рутина. Уничтожение техники и личного состава противника никто не отменял. Переговоры переговорами, а нам свое делать", – отметили военные.

Уничтожение россиян в Донецкой области

В Покровске в Донецкой области подразделения Сил обороны метко уничтожили самоходную артиллерийскую установку 2С9 "Нона-С" российских десантников. Оккупанты планировали использовать технику для поддержки штурмовых действий в направлении Гришино.

По имеющимся данным, САУ 2С9 "Нона-С" россияне разместили в нежилом помещении в западной части Покровска, в частном секторе города. Артустановка должна была обеспечить поддержку штурмовых операций 76-й десантно-штурмовой дивизии РФ.

После обнаружения техникибеспилотники проникли в помещение и несколькими точными ударами уничтожили технику.

Также недавно бойцы Национальной гвардии отбили штурм врага совместно со смежными подразделениями. Враг предпринял попытку наступления на Покровском направлении, во время которого командование бросило вперед около 90 штурмовиков. Под прикрытием тумана противник пытался продвинуться на автомобилях, мототехнике и квадроциклах.

Совместными усилиями украинские подразделения остановили наступление врага. За сутки противник понес значительные потери: 80 штурмовиков уничтожено и двое ранены, взяты в плен два российских пехотинца.

Кроме того, была уничтожена различная техника российской армии. Во время отражения штурма враг потерял 10 квадроциклов, 4 мотоцикла, а также 6 автомобилей.

Как сообщал OBOZ.UA, Силы обороны Украины отбили попытку штурма населенного пункта Гришино в Донецкой области, нанеся врагу существенные потери в технике и живой силе. Российские войска пытались прорвать оборону с помощью трех единиц бронетехники.

