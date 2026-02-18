'Под постоянными обстрелами': Клименко рассказал, сколько раз враг атаковал Харьковскую область с начала года. Видео

С начала 2026 года оккупанты обстреляли Харьковскую область почти 740 раз. Половина из этих атак была осуществлена дронами.

Об этом 8 февраля заявил министр внутренних дел Игорь Клименко во время командировки в Харьковскую область. Он отметил, что внимание всех работников органов и подразделений системы МВД сосредоточено прежде всего на безопасности жителей прифронтовых громад.

Харьковщина под постоянными ударами РФ

"Область под постоянными ударами врага. С начала 2026 года – почти 740 обстрелов, половина из них дронами. Россия беспощадно бьет по гражданским: повреждено более 1200 объектов, в области, к сожалению, в этом году уже 62 погибших, среди которых 5 детей", – сообщил министр.

Находясь в регионе, Игорь Клименко встретился с полицейскими и спасателями, которые обеспечивают безопасность во время постоянных российских обстрелов.

Ежесуточно на дежурстве находятся более 500 спасателей – они первыми прибывают на место российских ударов: тушат пожары, разбирают завалы, спасают и поддерживают пострадавших. Также на Харьковщине в сводных отрядах работают спасатели из других регионов.

По словам Клименко, МВД уже работает над дооснащением подразделений новой техникой и роботизированными комплексами, чтобы они могли безотлагательно спасать людей, где риск слишком велик. Особенно это касается объектов критической инфраструктуры.

Эвакуация из прифронтовых громад

Значительное внимание во время пребывания на Харьковщине министр уделил вопросу эвакуации из прифронтовых громад.

"За время мероприятий полицейские вывезли более 2800 человек, среди них – 153 ребенка. В 2026-м – 285 человек, из которых 46 детей. В среднем в области всеми привлеченными подразделениями ежедневно эвакуируют около 40 человек", – рассказал Игорь Клименко.

Министр добавил, что под угрозой российских ударов ежедневно находится более 13 тысяч жителей в 16 громадах Харьковщины.

Пограничники и гвардейцы держат фронт

Также в одной из громад министр встретился с командирами боевых подразделений МВД и заслушал доклады о действиях пограничников и гвардейцев на поле боя.

По словам Игоря Клименко, военнослужащие системы МВД бок о бок с другими военными Сил безопасности и обороны крепко держат этот участок фронта.

Отдельно министр отметил 2-й корпус Нацгвардии "Хартия" под командованием Игоря Оболенского.

"Подразделения корпуса демонстрируют устойчивость и не только сдерживают наступление врага на Купянском направлении, но и проводят результативные ударно-поисковые действия", – заявил министр.

Во время пребывания на Харьковщине Игорь Клименко пообщался с пограничниками, гвардейцами, спасателями и полицейскими.

За смелость, преданность и защиту Украины они получили государственные и ведомственные награды.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Клименко сказал, сколько полицейских воюет на фронте. По его словам, все правоохранители, которые воюют на линии соприкосновения, являются исключительно добровольцами.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!