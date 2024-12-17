Под прикрытием авиации враг пытается продвинуться в глубь украинской территории: в Генштабе назвали самые горячие направления фронта

Продолжается тысяча двадцать восьмые сутки широкомасштабной войны, которую Россия ведет против Украины. Враг продолжает штурмовать позиции украинских защитников. Самыми горячими направлениями остаются Кураховский и Покровский, но больше всего боев сегодня зафиксировано в Курской области.

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Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ в сводке 17 декабря по состоянию на 16.00. Отмечается, что с начала суток на фронте произошло 88 боевых столкновений.

Российские обстрелы

От огня вражеской артиллерии и минометов пострадали общины населенных пунктов Винторовка, Петрушевка, Новодмитровка, Поповка, Новодмитровка Сумской области; Возрожденское Харьковской области; Михальчина Слобода Черниговской области.

Ситуация на фронте

На Харьковском направлении противник нанес авиационные удары неуправляемыми ракетами по району населенного пункта Волчанские Хутора.

На Купянском направлении российские кафиры атакуют Силы обороны в районе Лозовой.

На Лиманском направлении за день захватническая армия осуществила семь атак на позиции украинцев вблизи Вишневого, Твердохлебового, Зеленого Роща, Тернов и в Серебрянском лесу. Пять боестолкновений продолжаются до сих пор.

На Северском направлении враг атакует районы населённых пунктов Белогоровка, Северск и Верхнекаменское. Две из восьми атак противника отбиты – продолжаются бои.

Краматорское направление атаковано в районах Часового Яра и Ступочек, три попытки россиян потеснить наших защитников с занимаемых позиций не имели успеха. В то же время противник сбросил шесть управляемых авиационных бомб вблизи Пазено и Васюковки.

На Торецком направлении враг пытается вклиниться в нашу оборону в районе Торецка, продолжаются три атаки противника, один штурм захватчиков наши защитники успешно отразили.

На Покровском направлении с начала суток российские захватчики предприняли 13 попыток потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах Миролюбовки, Луча, Лисовки, Даченского, Нового Труда, Новоалексеевки, Песчаного, Новооленовки и Новоезаветовки. Силы обороны сдерживают напор и отразили шесть атак противника, семь боеприкосновений – еще продолжаются.

На Кураховском направлении вражеская армия атаковала 15 раз вблизи населенных пунктов Солнцовка, Старые Терны, Курахово и Янтарное. Девять попыток окупантов продвинуться вперед уже отбиты.

На Времивском направлении произошло пять вражеских атак недалеко от Константинопольского, Сухих Ялов, Сторожевого, Новоселки и Новодаровки. До сих пор продолжается одно боестолкновение.

На Гуляйпольском направлении сегодня враг активных действий не предпринимал.

На Ореховском направлении произошло два боестолкновения в районах Новоандреевки и Новоданиловки.

На Приднепровском направлении враг, несмотря на применение штурмовой авиации, однажды без успеха атаковал наших защитников.

В Курской области идет операция. С начала суток российские самолеты нанесли 3 удара пятью КАБ. Украинские воины за сегодня отразили 29 вражеских атак, до сих пор продолжаются четыре боестолкновения.

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