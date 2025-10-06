Под прицелом был стратегический завод: дроны атаковали российский Дзержинск, вспыхнул пожар. Видео

В ночь на 6 октября в Дзержинске Нижегородской области РФ прогремели взрывы. После них вспыхнул пожар.

Местные жители утверждали, что под прицелом оказался местный завод имени Свердлова. Это предприятие входит в российский ВПК и является одним из крупнейших производителей взрывчатых веществ в РФ.

Что известно

Об атаке дронов на Дзержинск Нижегородской области первыми начали писать местные паблики.

Россияне в соцсетях утверждали, что первый взрыв над городом слышали примерно в 02:50 ночи. После этого, по разным версиям, в течение часа прозвучало от 25 до свыше 30 взрывов.

Тем временем некоторые российские Z-каналы, обратившие внимание на происходящее в Дзержинске, несколько приуменьшили масштабы: они писали про "более 10 взрывов", которые раздались не только над Дзержинском, но и над Нижним Новгородом.

"По словам местных, ПВО работает по БПЛА ВСУ. Как рассказали SHOT очевидцы, взрывы начались около 3:35 ночи. Всего было слышно 10-15 громких звуков на севере Дзержинска и в пригороде Нижнего Новгорода (между городами 40 км.). Местные жители утверждают, что были видны яркие вспышки в небе, а от громких звуков сработала сигнализация у машин. Официальной информации пока нет", – пишет один из таких каналов.

Судя по появившимся в сети кадрам, "яркие вспышки" минувшей ночью в Дзержинске были не только в небе. Одно из снятых очевидцами видео зафиксировало минимум два вероятных прилета.

Жители города утверждают, что под ударом оказался местный завод имени Свердлова, являющийся важным "винтиком" российского ВПК.

В районе завода после взрывов россияне наблюдали зарево от пожара.

По данным Telegram-канала world.militares, горит именно на территории предприятия.

"Сообщается, что украинские войска атаковали завод Свердлова в Дзержинске, Нижегородская область. На изображениях, которыми поделились жители, видно пожар на объекте", – говорится в сообщении.

Почему завод имени Свердлова в Дзержинске важен для государства-агрессора

ФКП "Завод имени Я. М. Свердлова" является градообразующим предприятием Дзержинска и входит в военно-промышленный комплекс России.

Это один из крупнейших российских производителей промышленных взрывчатых веществ, передаточных зарядов для горнорудной промышленности, перфорационных зарядов для нефтегазодобывающей промышленности, сейсмических и геофизических работ.

Минимум 30% производства составляет оборонная продукция, еще столько же – взрывчатые вещества, 35% промышленная химия, 5% – машиностроение.

На предприятии используются все существующие методы снаряжения боеприпасов — прессование, шнекование, заливка. Завод может снаряжать практически все виды боеприпасов: авиационные и артиллерийские снаряды, авиационные бомбы, в том числе корректируемые по цели, боевые части кумулятивных противотанковых управляемых ракет, боеприпасы для инженерных войск, в том числе для систем вертолетного минирования и самых современных противотанковых и противодесантных мин, боеголовок к ракетным комплексам ПВО, свидетельствуют данные из открытых источников.

Завод имени Свердлова является единственным в России производителем октогена и гексогена, а с 2017 года, судя по репортажам российских пропагандистских СМИ, там построили автоматизированный цех по выпуску авиабомб весом 500 кг.

С 23 июня 2023 года завод включён в санкционный список стран Евросоюза за производство взрывчатых веществ, которые "используются российскими вооруженными силами во время незаконного и необоснованного военного вторжения России в Украину в 2022 году". Санкции против предприятия ввели также Канада, США, Великобритания, Япония и Швейцария.

С 18 марта 2023 года завод попал под санкции Украины "за поддержку действий, подрывающих или угрожающих территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины", теперь же, судя по всему, в отношении этого предприятия вводятся уже "кинетические санкции" – усилиями украинских воинов.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Украина уже применяет ракеты "Фламинго" для ударов по российским НПЗ. По крайней мере, это утверждают источники издания The Economist.

Издание считает, что в случае, если FP-5 сможет пробивать российскую противовоздушную оборону, это выведет украинскую кампанию дипстрайков на "новый уровень разрушительной силы".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!