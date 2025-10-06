Украина уже применяет ракеты 'Фламинго' для ударов по российским НПЗ – The Economist

Силы обороны Украины продолжают наносить результативные удары по объектам на территории России, среди которых и важные для врага НПЗ. Появилась информация, что для этого украинские военные применяют не только дроны, но и отечественные дальнобойные ракеты FP-5 "Фламинго", которые производит компания Fire Point.

Об этом пишет The Economist. Там отметили, что если FP-5 окажется способной пробивать российскую противовоздушную оборону, это выведет украинскую кампанию дипстрайков на "новый уровень разрушительной силы".

Атаки на российские НПЗ

Украина продолжает наносить значительный ущерб энергетической инфраструктуре России, и темпы только ускоряются. Атаки украинских беспилотников на нефтеперерабатывающие заводы и другие части российской системы распределения топлива начались в августе, и количество ударов растет с двух-трех в неделю до четырех-пяти. Вскоре они будут ежедневными, сказано в статье.

25 сентября главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский, комментируя кампанию "DeepStrike", сообщил, что менее чем за два месяца было поражено 85 важных целей на территории РФ. Он заявил, что возможности военно-промышленного комплекса противника значительно сократились, это уже заметно это на поле боя.

Около 60% ударов по российской территории осуществляют украинские беспилотники Fire Point FP-1, которые с меньшей полезной нагрузкой могут достигать целей на расстоянии 1500 км. Кроме того, они имеют сложное программное обеспечение, которое оказалось устойчивым к интенсивным помехам, которые создают средства РЭБ. Как отметила Елена Крыжановская, эксперт по украинским системам вооружения, FP-1 стоят всего около 55 тысяч долларов каждый и сейчас производятся со скоростью более 100 штук в день.

Украина также использует более тяжелый и дорогой беспилотник "Лютый", который имеет дальность полета 2000 км и проверенную в бою систему для наведения на цель.

Также есть сообщения о том, что Силы обороны Украины начали использовать крылатые ракеты FP-5 "Фламинго". Они намного быстрее дронов, летают на высоте всего 50 метров над землей, имеют дальность полета более 3000 км и наносят огромный урон благодаря боеголовке весом 1150 кг.

"Если FP-5 окажется способной пробивать российскую противовоздушную оборону, это выведет кампанию "DeepStrike" Украины на новый уровень разрушительной силы. Ее дальность позволяет обмануть ПВО, летая к цели по постоянно меняющимся векторам", – сказано в сообщении.

Что известно о ракете "Фламинго"

Мы уже рассказывали о том, что ракеты "Фламинго" украинского производства с дальностью более 3000 км, которые были запущены в серийное производство, были зафиксированы в цеху одной из ведущих оборонных компаний страны Fire Point в неразглашаемом месте в Украине.

В сети также писали, что ракета "Фламинго" очень похожа на крылатую ракету FP-5, которую в начале 2025 года представила компания Milanion Group из ОАЭ. Ракету впервые показали на выставке IDEX-2025.

Тактико-технические характеристики "Фламинго":

– БЧ: 1000 кг.

– Дальность: до 3000 км.

– Стартовая масса: 6 тонн.

– Размах фиксированного крыла: 6 метров.

– Скорость: до 900 км/ч.

– Система наведения: комбинированная – спутниковая (устойчивая к РЭБ) и инерционная.

Как пишет The Economist, для производства FP-5 компания Fire Point использует переработанные турбореактивные двигатели советского производства, а изготовление фюзеляжа из углеродного волокна занимает всего шесть часов.

Fire Point сейчас производит две-три ракеты FP-5 в день, но ожидается, что к концу месяца это количество возрастет до семи. Каждая крылатая ракета стоит около 500 тысяч долларов.

"Для сравнения, американская ракета Tomahawk стоит в четыре раза больше, имеет меньшую дальность полета и несет гораздо меньшую полезную нагрузку, хотя она, вероятно, точнее и ее труднее сбить", – добавляют авторы статьи.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в сети распространилось видео, на котором продемонстрирован запуск украинских ракет "Фламинго". В посте намекали, что на территории страны-агрессора РФ ожидаются новые "дипстрайки".

Также СМИ писали о том, что во время обстрела военных объектов российских захватчиков в оккупированном Крыму утром 30 августа Силы обороны Украины использовали отечественные ракеты "Фламинго". Именно они, утверждалось, и поразили заставы и патрульные катера ФСБ вблизи Армянска.

