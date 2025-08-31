Будут новые "дипстрайки": в сети показали эффектный запуск украинских ракет "Фламинго". Видео
В сети распространяется видео на котором продемонстрирован запуск украинских ракет "Фламинго". Дальнобойное вооружение разработала компания Fire Point.
Об этом сообщили в Telegram-канале "Николаевский Ванек". В ролике показан эффектный пуск ракет с земли и с неба.
Что известно
"Запуск громких ракет "Фламинго" нашего производства компании Fire Point. Красиво, правда?" – говорится в сообщении.
Там намекнули, что на территории страны-агрессора ожидаются новые "дипстрайки".
"Как бы это странно не звучало, но видео прихода куда-то с целью этого добра зависит частично от нас, но конечно от россиян. Ждем", – иронично указано в сообщении.
Что предшествовало
Недавно было обнародовано фото ракеты "Фламинго", которая имеет дальность более 3000 км и способна обстреливать почти всю территорию России, включая Сибирь и Дальний Восток.
Ее тактико-технические характеристики:
– БЧ: 1000 кг.
– Дальность: до 3000 км.
– Стартовая масса: 6 тонн.
– Размах фиксированного крыла: 6 метров.
– Скорость: до 900 км/ч.
– Система наведения: комбинированная – спутниковая (устойчивая к РЭБ) и инерционная.
Сейчас компания Fire Point, которая также является производителем одних из самых распространенных дронов серии "FP", активно занимается масштабированием ракеты "Фламинго" и расширением ее производства.
Как сообщал OBOZ.UA, в течение шести месяцев 2025 года Министерство обороны Украины кодифицировало и допустило к эксплуатации в войсках почти три десятка новых образцов наземных роботизированных комплексов и дистанционно управляемых боевых модулей украинского производства. Это на треть больше, чем в прошлом году.
