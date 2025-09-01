СМИ: украинские ракеты 'Фламинго' поразили объект ФСБ возле Армянска

Во время обстрела военных объектов российских захватчиков в оккупированном Крыму утром 30 августа Силы обороны Украины использовали отечественные ракеты "Фламинго". Именно они, как утверждают СМИ, поразили заставы и патрульные катера ФСБ вблизи Армянска.

Об этом заявил портал "Мілітарний". Официальных подтверждений не было; журналисты ссылаются на собственные источники в военных кругах.

Подробности обстрела оккупантов в Крыму

Проект Astra ранее предполагал, что огневое поражение нанесли якобы ракеты "Нептун". Но "Мілітарний", уточнив информацию, утверждает, что речь идет об успешном боевом применении "Фламинго".

Видео залпа по целям на территории, контролируемой противником, публиковал Telegram-канал "Николаевский Ванек". На этих кадрах видно тройной пуск ракет с украинского побережья на восходе солнца.

По предварительным данным, возле Армянска был поврежден объект ФСБ и шесть российских патрульных катеров на воздушных подушках; ликвидирован один захватчик.

Спутниковые снимки Copernicus Data Space Ecosystem (низкого разрешения) указывают на уничтожение главного здания заставы. Также от пожара пострадала территория, однако точно оценить масштаб разрушений пока невозможно.

Что касается плавсредств, то, скорее всего, речь идет о катерах проектов А-8 "Хивус", которые способны перевозить до восьми человек десанта, и А25ПС с вместимостью 30–50 человек.

Именно такие катера используют пограничные отряды ФСБ РФ на севере оккупированного украинского Крымского полуострова.

Добавим: также 30 августа в результате комбинированного удара были уничтожены вертолеты Ми-8 и Ми-24 в аэропорту Симферополя.

