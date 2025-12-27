Под прицелом была телекоммуникационная башня: агенты 'Атеш' провели удачную диверсию в районе Бердянска. Фото и видео

Агенты военного движения украинцев и крымских татар "Атеш" совершили еще одну успешную диверсию на оккупированной территории Украины. В районе Бердянска Запорожской области они лишили оккупантов связи.

Партизаны уничтожили технический модуль телекоммуникационной вышки, что привело к полной остановке её работы. Подробности сообщили в "Атеш".

Что известно

Как заявили в движении, агенты "Атеш" провели успешную диверсию в Запорожской области: в районе Бердянска они уничтожили технический модуль телекоммуникационной вышки, что привело к полной остановке её работы.

"В результате диверсии серьезные проблемы со связью ощутили подразделения ВС РФ, базирующиеся в критически важных точках региона. Нарушение координации и управления зафиксировано в подразделениях, расположенных в районе аэродрома "Бердянск", а также в подразделениях полка "Башкортостан", – уточнили в движении.

В "Атеш" подчеркнули, что отсутствие стабильной связи в этой зоне напрямую бьет по способности оккупантов оперативно обмениваться данными, координировать вылеты БПЛА и управлять личным составом на одном из самых напряженных участков.

"Атеш" продолжает методично разрушать инфраструктуру, на которую опирается российская военная машина. Мы знаем, где вы находитесь, и знаем ваши слабые места", – обратились в движении к оккупантам.

