Под прицелом были заводы: дроны атаковали Ростовскую область РФ и Подмосковье. Видео

В России 4 июля жаловались на атаку беспилотников в подмосковном Сергиевом Посаде, утверждая, что те летели в сторону местного завода "по обработке металла". Также громкие ночь и утро были в Азове Ростовской области, где под прицелом оказался оптико-механический завод.

Видео дня

Местные власти заявили о повреждении многоэтажки, пострадавшем и жертве. В свою очередь россияне все время публиковали в Telegram-каналах кадры с многочисленными взрывами и их последствиями.

Атака в Подмосковье

По словам пропагандистов, "по меньшей мере пять украинских дронов" атаковали город Сергеев Посад. Местные же слышали четыре взрыва и заявили о последующем пожаре в одном из районов города.

Российские паблики сообщали, что в микрорайоне Звездочка из-за атаки дронов был поврежден объект инфраструктуры. По некоторым данным, это завод якобы по обработке металла.

Глава Сергиево-Посадского городского округа Оксана Ероханова заявила о пострадавшем мужчине которого "незначительно посекло осколками".

На фоне взрывов в РФ местные власти ввели временные ограничения на прием и выпуск самолетов, в частности в Саратове.

Атака в Ростовской области

Пропагандисты заявили, что регион с ночи находится под атакой БПЛА, больше всего – город Азов, где местные в целом насчитали более 20 дронов и сообщали о прилетах по оптико-механическому заводу.

Предприятие, среди прочего, специализируется на изготовлении спектральной и тепловизионной техники, оптико-механических и оптико-электронных изделиях и продукции для аэрокосмического комплекса страны-агрессора.

Кроме того, врио губернатора Ростовщины Юрий Слюсарь заявил, что в Азове взрывом беспилотника повреждены стекла в многоквартирном доме на Коллонтаевском переулке, обломки еще одного БПЛА упали на стадион им. Лакомова.

По словам российского чиновника, в поселке Долотинка из-за падения дрона "повредился двухэтажный дом, обвалилась плита перекрытия, погибла пожилая женщина". Также беспилотники атаковали Миллеровский и Тарасовский районы.

Как сообщал OBOZ.UA, ночью 3 июля Силы обороны Украины поразили дронами стратегическое предприятие "Энергия" в городе Елец Липецкой области РФ. Это предприятие занимается серийным производством батарей и аккумуляторов для вооружения российской армии.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!