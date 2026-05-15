Под прицелом мог быть военный аэродром: в российском Ейске прогремели взрывы. Фото

В ночь на 15 мая в российском Ейске Краснодарского края прогремели взрывы, после чего местные жители сообщили о пожаре и густом дыме в районе военного аэродрома. Опубликованный очевидцами снимок был сделан в направлении авиабазы, а расстояние до ее границы составляет около одного километра.

О взрывах и задымлении сообщили местные жители. Информацию опубликовало независимое издание ASTRA.

На аэродроме в Ейске базируется 859-й Центр боевого применения и переобучения летного состава морской авиации ВМФ РФ.

Именно там расположен уникальный наземный тренировочный комплекс НИТКА, который имитирует палубу авианосца и используется для подготовки пилотов палубной авиации.

Официальной информации о масштабах повреждений или возможных последствиях атаки российские власти пока не обнародовали.

Напоминаем, что газоперерабатывающий завод "Газпрома" в Астраханской области страны-агрессора России остановил производство топлива после пожара. Этот пожар вспыхнул на предприятии еще 13 мая, в результате атаки украинских дронов.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в ночь на 15 мая в российской Рязани начали раздаваться мощные взрывы. По состоянию на пять часов утра взрывы еще продолжались, в городе бушует пожар. Также наблюдается сильное задымление.

