Под Токмаком пустили под откос военный поезд оккупантов: подробности операции от ГУР

На оккупированной части Запорожской области партизаны пустили под откос вражеский товарный поезд. Он перевозил военный груз.

В результате подрыва путей участок железной дороги неподалеку от Токмака выведен из строя, что привело к параличу движения на ветке. Подробности раскрыли в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины.

Очередной удар по железной дороге на ВОТ

Успешную операцию на железной дороге под Токмаком осуществили украинские партизаны.

"Перед рассветом 26 октября 2025 года на железнодорожном участке между временно оккупированными населенными пунктами Черниговка и Стульнево Бердянского района Запорожской области прогремел взрыв. В результате успешной спецоперации представителей движения сопротивления российским захватчикам вражеский поезд, забитый военным грузом, пошел под откос", – отметили в военной разведке.

Имела операция сил сопротивления и еще один приятный "бонус": повреждено около 70 м путей, из-за чего движение по железной дороге было парализовано.

"Вдоль и поперек искореженных путей оказались: один локомотив, три железнодорожные платформы и по меньшей мере девять грузовых вагонов вражеского военного поезда. Движение сопротивления российской оккупации действует!" – резюмировали в ГУР.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о еще одной операции сил сопротивления на Запорожье – в том же районе. Так, в военном движении "Атеш" заявили о диверсии на железной дороге в оккупированном Токмаке. В результате действий агентов было затруднено обеспечение оккупантов на Запорожском направлении.

