Удар по логистике врага: агенты 'Атеш' устроили диверсию на железной дороге в оккупированном Токмаке. Фото и видео

Агенты военного движения украинцев и крымских татар "Атеш" продолжают диверсионную деятельность в тылу захватчиков. Во временно оккупированном Токмаке Запорожской области они нанесли удар по железной дороге, которую россияне используют для логистики.

После успешной диверсии у россиян возникли трудности с переброской личного состава, техники и боеприпасов на Запорожское направление. Подробности и кадры с места появились в Telegram-канале "Атеш".

В "Атеш" заявили об успешной диверсии на оккупированной части Запорожья

В движении утверждают, что нанесли удар по логистике российских захватчиков в Токмаке.

"Наши агенты провели успешную диверсию на железнодорожной инфраструктуре в оккупированном Токмаке. В результате поджога уничтожен релейный шкаф, обеспечивавший управление движением поездов на критически важном направлении. Данный железнодорожный узел используется оккупантами для переброски военной техники, боеприпасов и личного состава на Запорожское направление. Диверсия создала серьезные перебои в снабжении вражеских подразделений", – отмечено в сообщении.

В "Атеш" также показали кадры с места, где была осуществлена диверсия.

В "Атеш" подчеркнули, что нарушение работы железнодорожной инфраструктуры приведет к срыву графика военных перевозок и затруднит маневрирование оккупационных войск.

"Это очередной удар по логистической системе врага, которая продолжает разрушаться под нашими системными действиями. "Атеш" демонстрирует: даже на временно оккупированных территориях Украины оккупанты не могут чувствовать себя в безопасности. Наша сеть продолжает эффективно работать, нанося точные удары по военной инфраструктуре врага", – заявили в движении.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что, по данным "Атеш", в оккупированном Крыму помимо дефицита топлива возникли проблемы со связью.

Кроме того, в движении сообщили, что их агенты помогли уничтожить ремонтную базу оккупантов в Херсонской области, на которой оккупанты накопили много техники.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!