Под ударом был склад БПЛА и ГСМ врага: Силы спецопераций показали точную работу на Донбассе. Видео

Катя Поплюйко
Украинские защитники продолжают минусовать военную технику и живую силу врага. На этот раз бойцы Сил специальных операций нанесли сокрушительный удар по логистике противника на временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей.

В частности, были поражены склады БПЛА и горюче-смазочных материалов (ГСМ) россиян. Видео результативной работы опубликовано в Telegram-канале ССО.

"В ночь на 8 декабря подразделения ССО осуществили успешное поражение ударными БПЛА вражеских целей на ВОТ Донецкой и Луганской областей", – говорится в сообщении.

Оккупанты несут потери на украинской территории

В населенном пункте Донецк дроны ССО поразили склад БПЛА 9 омсбр 51А, где хранилось большое количество тактических разведывательных и ударных беспилотников, а также их боевые части.

В Луганской области, в населенном пункте Семейкино, был поражен склад ГСМ ГВ "Юг" противника, в результате чего уничтожены резервуары с примерно 6000 м³ топлива.

"Силы специальных операций продолжают предпринимать асимметричные действия для подрыва наступательных возможностей российской армии", – указано в сообщении.

Напомним, операторы Сил беспилотных систем всего за трое суток уничтожили три зенитных ракетных комплекса оккупантов. Удачную операцию провели операторы батальона Asgard из 412-й бригады Nemesis в координации с 12 ОЦСП и спецподразделением ГУР МО "Кабул 9".

Как писал OBOZ.UA, операторы 8-го полка Сил специальных операций уничтожили группу российских оккупантов в населенном пункте Яровая Донецкой области. Бой произошел во время попытки противника продвинуться внутрь поселка и провести разведку украинских позиций. Среди ликвидированных был и боец африканского происхождения.

