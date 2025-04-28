Под ударом был завод микроэлектроники: дроны атаковали российский Брянск, после взрывов вспыхнул пожар. Фото и видео

В России в ночь на понедельник, 28 апреля, беспилотники атаковали город Брянск: там прогремела серия взрывов и начались пожары. Предварительно, ударам подверглось одно из крупнейших предприятий микроэлектроники страны-агрессора – АО "Группа Кремний Эл".

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Российские пропагандисты утверждали о срабатывании ПВО, которая "сбила десятки украинских дронов". Однако каналы, публикующие отчетливые кадры с "бавовной", сообщают по меньшей мере о двух-трех попаданиях в цех завода.

Первыми об атаке начали рассказывать местные жители: по их словам, после 01:40 они насчитали от 10 до 15 взрывов, в частности в Володарском и Советском районах, также видели вспышки над городом. Со своей стороны жители городов Новозыбков и Клинцы отметили, что слышали еще и "звук мотора в небе".

"Несколько автомобилей загорелись на парковке по Красноармейской улице. Предварительно, по ним попал украинский БПЛА, а на Московской улице полыхает жилой дом. Официальной информации о пострадавших нет. Губернатор Александр Богомаз заявил, что ПВО отражает атаку", – сообщали местные паблики.

Позже со ссылкой на главу региона пропагандисты заявили, что российская противовоздушная оборона "уничтожила несколько десятков украинских беспилотников". Также утверждали, что в результате атаки в Брянске "нанесен ущерб гражданским объектам и инфраструктуре, погиб мирный житель, еще одна жительница получила ранения".

Тем временем мониторинговые Telegram-каналы сообщают, что этой ночью в Брянске был атакован российский производитель микроэлектроники "Кремний Эл": зафиксировано по меньшей мере два-три попадания в его цех.

Завод является одним из крупнейших в РФ поставщиков военной микроэлектроники, в который Кремль влил миллиардные средства. За время полномасштабной войны он подвергается атаке уже в пятый раз. Дальность от него от границы с Украиной составляет 110 км.

Как сообщал OBOZ.UA, в апреле в Брянске подорвали автомобиль ведущего российского конструктора Евгения Рытикова, причастного к военным преступлениям РФ против Украины. Он был руководителем конструкторского бюро Брянского электромеханического завода, которое модернизировало средства РЭБ и разрабатывало новые вооружения для российской армии.

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