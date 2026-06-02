Под ударом был завод: в Белгородской области после взрывов произошел пожар, поднялся дым. Фото и видео

Утром 2 июня в Алексеевке, что в Белгородской области России, прогремели взрывы. Под атакой оказался один из заводов, расположенный в городе.

Из-за атаки на объекте вспыхнул пожар, над местом удара поднялся дым. Об этом сообщает Telegram-канал Exilenova+.

Известно, что под удар попал завод "Мелзавод ЭГА". Жители города, которые стали очевидцами атаки, публикуют кадры в сети.

Напомним, в ночь на 2 июня Ильский нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае РФ подвергся атаке беспилотников. После серии взрывов на территории предприятия вспыхнул пожар, который зафиксировали очевидцы с расстояния нескольких километров.

Также OBOZ.UA сообщал, Силы обороны Украины проводят результативные операции по поражению нефтяной инфраструктуры противника на российской территории. По состоянию на май уровень первичной переработки нефти в РФ сократился примерно на 40%.

