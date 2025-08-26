Под ударом была железная дорога: в оккупированном Крыму прогремели взрывы, поднялся дым. Фото

В оккупированном Крыму утром 26 августа прогремели взрывы, в Джанкое врайоне железной дороги вспыхнул пожар, в небо поднялся мощный столб дыма. Также есть прилет по железной дороге на станции Урожайная в поселке Курман (Красногвардейское)

Кадры с мест опубликовали местные СМИ. В минобороны РФ заявили, что ПВО с 7:00 до 7:30 утра уничтожила якобы восемь БПЛА над Крымом.

"Сообщают, что в Джанкое попали по железнодорожной инфраструктуре. Опять. Или снова", – пишет Telegram-канал "Крымский ветер".

По данным канала, предварительно, есть попадание по подстанции на станции Урожайная в поселке Красногвардейское.

Кроме того, в сети сообщают об аварийном отключении света в отдельных населенных пунктах Джанкойского района.

Вторая за неделю атака на Джанкой

В Джанкое еще несколько дней назад, 21 августа, раздавались взрывы в районе железной дороги, вспыхнул пожар. В Генштабе ВСУ тогда подтвердили атаку и заявили, что в результате поражен склад с топливом и нарушена логистика вражеских войск.

Из-за прилета Джанкой был окутан дымом, сообщали очевидцы. Между тем в минобороны России объявили о сбитии над Крымом "четырех дронов".

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 24 августа подразделения ГУР и Сил беспилотных систем ВСУ нанесли огневое поражение по НПЗ в Сызрани Самарской области РФ. Мощность этого завода составляет около 3% от общего объема нефтепереработки страны-агрессора.

