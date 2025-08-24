Силы обороны поразили Сызранский НПЗ в РФ: эффектное видео

В ночь на 24 августа 2025 года подразделения Главного управления разведки Минобороны Украины и Сил беспилотных систем ВСУ нанесли огневое поражение по Сызранскому нефтеперерабатывающему заводу в Самарской области РФ. Операция проводилась во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны.

Об этом сообщили в пресс-службе Генштаба.

Что известно

"В ночь на 24 августа 2025 года подразделения Главного управления разведки Министерства обороны Украины и Сил беспилотных систем Вооруженных Сил Украины, во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны, нанесли огневое поражение по объекту топливно-энергетической инфраструктуры противника — Сызранскому нефтеперерабатывающему заводу (Самарская область РФ)", - говорится в сообщении.

Сызранский НПЗ имеет проектную мощность до 8,5 млн тонн нефти в год, что составляет около 3% от общего объема нефтепереработки России. Предприятие производит бензин, дизельное топливо, авиационный керосин и другие нефтепродукты, которые поставляются оккупационным войскам РФ.

В районе объекта зафиксированы попадания и детонации, результаты поражения уточняются.

Силы обороны Украины продолжают системно действовать для снижения боевого потенциала российских оккупационных войск, дестабилизации их логистических цепей, в частности поставки горюче-смазочных материалов, а также для принуждения РФ прекратить агрессию против Украины.

"Дальше будет! Слава Украине!" – отметили в Генштабе.

Что предшествовало

Ранее стало известно, что в городе Сызрань Самарской области России 24 августа пожаловались на массированную атаку дронов, которая длилась более трех часов. Вероятно, целью там был нефтеперерабатывающий завод. Местные жители, насчитавшие десятки взрывов, утверждали, что ПВО "все сбила".

В ночь на 23 августа неофициальные мониторинговые интернет-ресурсы сообщили, что атака украинских дронов на Россию продолжается непрерывно более суток. По состоянию на 23:00 субботы БПЛА фиксировались на территории РФ более 30 часов, в том числе долетели и до Москвы и Санкт-Петербурга.

В России из-за дроновых атак случился "паралич авиасообщения. Объявленный план "Ковер" заблокировал работу аэропортов, были задержаны и отменены десятки рейсов.

Как сообщал OBOZ.UA, с начала августа Силы обороны Украины атаковали по меньшей мере семь крупных нефтезаводов в России, заставив некоторые из них прекратить работу. Аналитики предполагают, что в будущем они могут быть выведены из строя надолго или навсегда.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!