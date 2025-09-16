Под ударом было командование: в Генштабе уточнили результаты атак на пункты управления российских оккупантов

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины рассказал о новых деталях успешных ударов по командным пунктам российских войск на временно оккупированной территории Донецкой области. Подтверждено поражение личного состава противника, в том числе и представителей командования.

Об этом сообщила пресс-служба ГШ ВСУ. "Подтверждено поражение личного состава противника, в том числе и из числа командования", – говорится в сообщении.

Что известно

8 сентября 2025 года подразделения Сил обороны нанесли комплексное огневое поражение по пунктам управления группировки войск (сил) "Центр" и 41-й общевойсковой армии сухопутных войск РФ. Эти формирования действуют на Покровском направлении, где продолжаются активные боевые действия.

К операции были привлечены ракетные войска и артиллерия, Воздушные силы и подразделения беспилотных систем во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны.

Стоит отметить, что еще 28 августа пункты управления на этом направлении посещал министр обороны страны-агрессора Андрей Белоусов. Уже вскоре после его визита места дислокации командования российских войск были успешно атакованы украинскими силами.

В Генштабе отмечают, что удары по указанным объектам существенно нарушают систему управления частями и подразделениями вооруженных сил РФ. Это затрудняет координацию действий врага на фронте и подрывает его боеспособность.

Украинские военные и в дальнейшем будут продолжать наносить точечные и выверенные удары по ключевым целям противника, чтобы заставить Россию отказаться от захватнической войны.

Напомним, Главное управление разведки Министерства обороны Украины и Силы специальных операций ВСУ осуществили уникальную операцию по прекращению железнодорожного сообщения, задействованного в снабжении оккупантов на Харьковском и Сумском направлениях. В результате комбинированной атаки ликвидированы "росгвардейцы", уничтожено дорожное полотно и топливные цистерны.

Как сообщал OBOZ.UA, Силы беспилотных систем ВСУ совместно с другими составляющими Сил обороны Украины в течение месяца атаковали в России почти три десятка НПЗ и других объектов, связанных с энергетическим сектором страны-агрессора. Некоторые цели были атакованы повторно, а взрывы раздавались даже за более чем 1000 км от украинской границы.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!