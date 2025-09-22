"Под завалами человек": в полиции показали первые минуты после удара РФ по Запорожью. Видео
Украинские полицейские показали первые минуты после российского удара по Запорожью, который произошел утром 22 сентября. Оккупанты атаковали мирный город управляемыми авиабомбами, в результате чего есть погибшие и раненые.
Видео опубликовал в своем Telegram-канале первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий. Он отметил, что благодаря силе и единству украинский народ обязательно выстоит.
Что известно
"Вражеская ночная атака управляемыми авиабомбами снова принесла боль в Запорожье. Под удар попали жилые массивы города. Есть раненые, а самое страшное – потеря трех граждан...", – говорится в сообщении.
Правоохранители сразу прибыли на места попаданий. Люди повели их к разрушенным домам, под завалами одного из них находился человек, еще в одном доме упала крыша.
Работники полиции помогали людям выбраться из разрушенных домов, направляли их в безопасные места, регулировали движение и обеспечивали беспрепятственный проезд спецтехники.
"Враг пытается сломать нас ударами, но каждая такая ночь доказывает: мы едины, мы сильны и обязательно выстоим", – указано в сообщении.
Что предшествовало
Утром 22 сентября Запорожье оказалось под атакой российских войск. На месте попадания вспыхнул пожар. В результате удара есть жертвы и пострадавшие, повреждены 15 многоэтажных и 10 частных домов, а также нежилые помещения.
Как сообщал OBOZ.UA, президент Владимир Зеленский отреагировал на ночной удар России по Украине. Он надеется, что эта неделя принесет важные результаты в дипломатическом направлении в связи с началом работы Генеральной Ассамблеи ООН. Украинский лидер подчеркнул, что только реальное давление может повлиять на агрессора.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!