Под завалами может быть еще пять человек: в ГСЧС рассказали о спасении жертв российского обстрела в Славянске. Фото

В пятницу, 14 апреля, российские оккупационные войска ударили по жилым домам в Славянске на Донетчине. Пять человек погибли, еще столько же могут оставаться под завалами разрушенного здания.

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Об этом сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям в Telegram (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца). Там отметили, что в результате российского обстрела был частично разрушен пятиэтажный многоквартирный дом, в котором в это время находились люди.

"Спасателями на месте происшествия спасены три человека, предварительно под завалами находятся пять граждан (из них один ребенок)", – сказано в сообщении.

По состоянию на 18.35 на месте продолжались поисково-спасательные работы. Одновременно с этим чрезвычайники ликвидировали последствия удара РФ по этому и еще двум адресам.

По первому адресу из-за обстрела вспыхнула квартира на первом этаже. Пожар площадью 40 квадратных метров был ликвидирован. В этом доме два человека погибли, еще два получили ранения.

"По второму адресу – происходило горение квартир со 2-го по 4-й этаж 5-этажного многоквартирного жилого дома на площади 50 кв. м. Пожар ликвидирован", – добавили в ГСЧС.

Всего из-за удара оккупантов по Славянску было повреждено пять многоквартирных домов, пять частных домов, помещение магазина, помещение хозяйственного центра и три автомобиля.

На месте прилета, разрушившего здание, работала мобильная оперативная группа ГУ ГСЧС в Донецкой области. К работам были привлечены 19 человек личного состава и четыре единицы техники. К ним также присоединились три единицы техники и три специалиста от коммунальных служб.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Россия 14 апреля нанесла ракетные удары по Славянску. Под вражеским огнем оказались жилые многоэтажки.

– По меньшей мере 15 мирных жителей получили ранения, пять человек погибли, также умер спасенный из-под завалов ребенок.

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