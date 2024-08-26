Подарок ко Дню Независимости: в Крыму местные диверсанты ликвидировали 18 военных армии РФ

В сети появилась информация о том, что во временно захваченном российскими войсками Крыму, якобы убили сразу 18 оккупантов. "ЧП" произошло прямо на День Независимости Украины – 24 августа.

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Как написал один из российских пропагандистских каналов в Telegram, неизвестные якобы атаковали полевой лагерь войск страны-агрессора недалеко от оккупированного Симферополя. Там российские захватчики готовились к отправке на Запорожское направление на фронт.

Автор канала утверждает, что такую "плохую новость" ему сообщили источники в министерстве обороны страны-агрессора и среди военных, которые находятся на полуострове. Также данные якобы подтвердили в ФСБ РФ.

"Неизвестные убили ножами 18 военных. Все погибли во сне. Как диверсанты пробрались в лагерь и как скрылись оттуда, мы пока до конца не понимаем. Эти гады были очень хорошо подготовлены", – цитирует канал слова своих "источников".

По его словам, среди ликвидированных оккупантов "были как опытные военные, так и те, которые недавно подписали контракты и готовились к отправке на фронт".

Канал отметил, что это не первая подобная атака против захватчиков в Крыму. Прошлым летом похожие "трагедии" происходили недалеко от Евпатории и в Севастополе. Тогда преступников так и не нашли.

Автор сообщения недоумевает, почему продолжаются нападения и подчеркивает, что в Крыму, чтобы защитить армию, нужно усиливать не только ПВО.

Как сообщал OBOZ.UA, оккупанты во временно оккупированном Крыму постоянно находятся в напряжении и боеготовности из-за постоянных угроз атак на Крымский мост. Меры безопасности по его охране существенно усилили, заявил спикер ВМС Дмитрий Плетенчук.

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