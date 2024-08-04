'Держим врага в тонусе': оккупанты усилили охрану Крымского моста

Российские оккупанты во временно оккупированном Крыму постоянно находятся в напряжении и боеготовности из-за постоянных угроз атак на Крымский мост. Меры безопасности по его охране существенно усилили.

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Об этом рассказал "24 Каналу" спикер ВМС Дмитрий Плетенчук. Он отметил, что Силы обороны "держат россиян в тонусе". Это стало понятно из средств защиты, которые начали использовать оккупанты, в частности, расширили систему ПВО и поставили росгвардию на въезде.

"Нелегальные туристы в Крыму жаловались, что пересечение Крымского моста очень затруднено", – подчеркнул спикер ВМС.

Он отметил, что на охрану Крымского моста оккупанты не жалеют никаких ресурсов. Для них это очень важный объект, обеспечивающий логистику для ведения боевых действий.

Напомним, глава Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов сообщил, что работа над подготовкой к уничтожению Керченского моста продолжается. Он уточнил, что ожидать разрушения моста можно в ближайшие несколько месяцев.

Правда, глава ГУР не гарантировал уничтожение моста в ближайшие несколько месяцев. Но он считает, что "шансы есть".

Как сообщал OBOZ.UA:

– Представитель ГУР Минобороны Евгений Ерин рассказал, что надводные беспилотные дроны Magura могут быть использованы для уничтожения Крымского моста. Однако в случае поражения этой цели дроны будут применяться в комплексе с другими типами вооружения.

– Вице-адмирал Алексей Неижпапа, командующий Военно-морскими силами ВСУ, отметил, что для освобождения временно оккупированного Россией Крыма необходимо уничтожить Керченский мост. По нему происходит снабжение, хоть и в меньших объемах, но он остается основным каналом снабжения для оккупационных войск.

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