'Поддерживаем связь с официальными лицами': в Google прокомментировали публикацию обновленных карт с военными объектами Украины

Американская публичная транснациональная корпорация Google прокомментировала публикацию ею карт с военными объектами Украины. В компании заявили, что спутниковые снимки с оборонной инфраструктурой нашей страны, которые нанесли на обновленные карты Google, были сделаны более года назад и происходят из общедоступных источников.

Видео дня

Об этом сообщила пресс-служба Google в комментарии ЭП. В корпорации подчеркнули, что не публикуют новые изображения зон боевых действий.

"Эти спутниковые снимки были сделаны более года назад и происходят из общедоступных источников – мы осознанно не публикуем последние изображения зон боевых действий. Мы очень серьезно относимся к таким запросам и поддерживаем постоянную связь с украинскими официальными лицами", – сообщили в Google.

Напомним, в воскресенье, 3 ноября, после обновления карт Google на изображениях территории Украины появились многочисленные снимки размещения украинских военных систем.

Когда украинская сторона обратилась в корпорацию, чтобы как можно быстрее это было исправлено, там ответили, что у них выходной.

Об этом сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко.

"Россияне уже активно разгоняют эти снимки", – возмутился он.

И только после публичной реакции в Google поспешили исправить ситуацию с фото.

Как сообщал OBOZ.UA, очередное обновление карт Google Maps Украины сработало в пользу страны-агрессора России. На изображениях территории "засветили" размещение украинских военных систем.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!