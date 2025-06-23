Подготовка к войне с первого класса: оккупанты на Луганщине будут учить семилетних детей управлять дронами

На оккупированной части Луганской области российские захватчики планируют обучать детей семилетнего возраста управлять дронами. Фактически уже с первого класса школьников будут готовить к войне против Украины.

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Об этом в понедельник, 23 июня, сообщил начальник Луганской областной государственной (военной) администрации Алексей Харченко. На своей странице в Facebook он рассказал основное о прошедших сутках (22 июня), в том числе и о милитаризации, которая процветает в оккупированных школах.

"Контролировать выполнение задач власти будет пропагандистское "Движение первых". Кроме того, месяц назад в федеральный перечень РФ включен учебник "Беспилотные летательные аппараты", который будут доставлять в школы централизованно. Его будут изучать в часы трудового обучения", – проинформировал чиновник.

Добавим: на официальном сайте Кремля есть сообщение о том, что Россия с 2026 года начнет проводить соревнования для несовершеннолетних – так называемый всероссийский чемпионат по пилотированию дронов для детей от семи лет. Инициатором указан диктатор Владимир Путин.

Минспорта государства-агрессора должно разработать механизм признания гонок дронов как вида спорта на официальном уровне, то есть школьникам-пилотам будут предоставлять спортивные разряды и звания.

Алексей Харченко также рассказал, что на Лиманском участке фронта 22 июня враг штурмовал 17 раз. На Луганщине – возле Твердохлебово.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее о новой российской системе детской подготовки к войне писал Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины.

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