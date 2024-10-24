Подготовка к зиме с точки зрения безопасности: Зеленский провел заседание Ставки

В четверг, 24 октября, президент Владимир Зеленский созвал новое заседание Ставки верховного главнокомандующего. Оно было посвящено нескольким вопросам: подготовке к отопительному сезону с точки зрения безопасности, восстановлению, работе с партнерами, комплектации и подготовке бригад, возведению фортификаций и другим.

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Об этом сообщил глава государства в своем Telegram-канале. Доклады ему представили чиновники Минрегиона и Минэнерго, военные Воздушных сил ВСУ.

"Особое внимание – подготовке приграничных и прифронтовых громад. Обсудили также долгосрочные энергетические решения, которые дадут Украине большую устойчивость", – рассказал президент.

Он сообщил, что дал четкие поручения, которые должны быть исполнены до начала зимы.

"Был отчет о строительстве фортификаций. Есть направления, которые должны быть усилены", – заявил Зеленский.

По итогам заседания он поручил членам Ставки "подготовить определенные части нашего внутреннего Плана усиления Украины".

"Наряду с Планом победы должны проработать все необходимые шаги Украины, которые обеспечат нашему государству внутренние результаты. Это касается фронта, ОПК, экономики и финансов, информационной сферы, обеспечения справедливости, региональной работы и других стратегических отраслей. За организацию этой работы будет отвечать секретарь СНБО [Александр Литвиненко]", – подытожил Зеленский.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее появилась информация о том, что Владимир Зеленский разрабатывает новый внутренний план действий, направленный на усиление страны во время войны с Россией. В частности, он поручил украинским органам власти создать план, охватывающий такие ключевые направления, как оборона, военно-промышленный комплекс, экономика, социальная политика.

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